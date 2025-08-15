scorecardresearch
 

पति के शव से टैटू कटवाकर कराया फ्रेम... महिला बोली - ऐसे वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे

एक महिला ने अपने दिवंगत पति के शव से उसका टैटू कटवाकर उसे श्रद्धांजलि के रूप में फ्रेम करवा लिया. महिला का है कि यादगारी के तौर पर यह एक तस्वीर से कहीं अधिक है.

महिला ने पति के टैटू को कटवाकर उसे फ्रेम कराया (Photo - AI Generated)
अमेरिका में एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद उसे शरीर पर लगे टैटू को कटवाकर निकाल लिया. फिर उसे फ्रेम करवाकर घर में टांग दिया. महिला का कहना है कि इससे अच्छी मेमोरेबल चीज और कुछ नहीं हो सकती है. इसे साथ रहने से ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा हमारे साथ हैं.
 
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट वर्जीनिया की नर्स और एक बच्चे की मां एंजेलिका राडेवस्की ने इस साल की शुरुआत में अपने पति को अप्रत्याशित रूप से खो दिया. इसके बाद उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया. उनके इस फैसले ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया. उन्होंने अपने पति के टैटू वाली त्वचा के एक टुकड़े को संरक्षित किया और उसे फ्रेम में लगा दिया.

नहीं चाहती थी कोई पारंपरिक स्मृति चिह्न
35 साल की एंजेलिका और उनके पति टीजे ने 2021 में शादी की थी. इससे पहले दोनों आजीवन दोस्त रहे थे. शादी से पहले से एंजेलिका के जिम्मे टीजे के 10 साल के बेटे प्रेस्टन की परवरिश का जिम्मा था. 

इस साल मार्च में 55 साल की उम्र में टीजे की अचानक मृत्यु हो गई. एंजेलिका अपने पति की कोई पारंपरिक स्मृति चिह्न नहीं चाहती थीं. इसके बजाय, वह अपने पति की त्वचा को फ्रेम करवाना चाहती थीं.

एंजेलिका ने टिकटॉक वीडियो में इसका खुलासा किया है. उन्होंने वीडियो में बताया कि मुझे पता था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी.

पति के शरीर पर थे 70 टैटू
टीजे ने अपने शरीर पर 70 से अधिक टैटू गुदवाए थे, लेकिन उन्होंने पिट्सबर्ग स्टीलर्स हेलमेट के डिजाइन को बरकरार रखने का फैसला किया. इसमें खोपड़ी की छवि शामिल थी. इसे काले और सुनहरे रंगों में तैयार किया गया था. यह उनकी आस्तीन पर बना पहला टैटू था और उन्हें और उनके बेटे प्रेस्टेन को भी यह बहुत पसंद था.

मां-बेटे ने टैटू को काटकर फ्रेम कराने का लिया फैसला
प्रेस्टन ही था जिन्होंने आखिरकार इस टैटू के लिए अंतिम फैसला लिया. प्रेस्टेन ने फ्रेम कराए गए टैटू को वीडियो में दिखाते हुए अपनी मां से कहा कि यह पिताजी हैं.  अंतिम संस्कार के बाद, एंजेलिका ने एक मार्कर से टीजे के दाहिने हाथ पर उस टैटू की सटीक रूपरेखा तैयार की जिसे वे  संरक्षित करना चाहती थीं.

फिर एक शव-चिकित्सक ने सावधानीपूर्वक त्वचा को हटाया, उसे ओहायो स्थित कंपनी सेव माई इंक फॉरएवर द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष संरक्षण किट में रखा और टीजे के शव के अंतिम संस्कार से पहले उसे भेज दिया.

टैटू प्रिजर्व करने में लग गए 90 दिन
टैटू को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लगे. जब कंपनी ने फ्रेमयुक्त टैटू लौटाया, जो कांच में लिपटा हुआ था और गहरे रंग के लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ था. वह पल बेहद भावुक कर देने वाला था.

एंजेलिका ने बताया कि जब उन्होंने इसे हमें दिया, तो मैं हैरान रह गई और यह एक झटका था. टैटू में अभी भी टीजे की त्वचा की बनावट, उसकी झुर्रियों की बारीकियां, यहां तक कि बिखरे बाल भी मौजूद थे. एंजेलिका ने बताया कि आप उसके बाल, उसकी झुर्रियां और वो स्याही देख सकते हैं जिसे मैंने कभी गुडनाइट किस किया था.

किसी अस्थि कलश से ऐसा भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिल सकता
एंजेलिका और उनके बेटे का कहना है कि यह फ्रेम कराया गया टैटू उन्हें गहरा शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती है जो उन्हें किसी कलश से नहीं मिल सकता.

