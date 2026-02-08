एक वीडियो ने बनाया स्टार, लेकिन आज रानू मंडल कहां हैं? हाल देखकर हैरानी होगी

सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि किसी की भी जिंदगी एक ही रात में बदल सकती है और उतनी ही तेजी से पहले जैसी भी हो सकती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रानू मंडल हैं. अगस्त 2019 में राणाघाट रेलवे स्टेशन पर 'एक प्यार का नग्मा है' गाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, और देखते ही देखते देश उन्हें पहचानने लगा.

इस एक वीडियो के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. वह रियलिटी शो में नजर आईं, हिमेश रेशमिया की फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' के लिए 'तेरी मेरी कहानी' समेत कई गानों में आवाज दी, और यहां तक कि बांग्लादेश के हीरो आलम के साथ सहयोग भी किया, लेकिन चार साल बाद इंटरनेट पर सिर्फ एक सवाल है अब रानू मंडल कहां हैं?

वायरल स्टार से खामोशी तक

यूट्यूबर निशा तिवारी हाल ही में रानू मंडल से मिलने उनके राणाघाट स्थित घर पहुंचीं. इस वीडियो ने इंटरनेट को फिर हिला दिया. उनका घर जर्जर हालत में है.टूटी कुर्सियां, बिखरी चीजें, बदबू, और हर ओर पसरा कचरा. निशा अपने वीडियो में कहती हैं कि घर की हालत देखकर अफसोस होता है.

निशा ने उनके लिए खाना और स्नैक्स लेकर गए. इस दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि रानू मंडल मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं. निशा ने भी बताया कि रानू कई बातें भूल जाती हैं.कभी कहती हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया, कभी कहती हैं वो ठगी का शिकार हुईं. कभी हंस पड़ती हैं, कभी गुस्सा कर देती हैं.स्थिति ऐसी है कि अब उनकी किसी भी बात पर पूरा यकीन नहीं किया जाता.

(Photo: Nishu Tiwari/YT)

अब गुजारा कैसे होता है?

वीडियो में दिखा कि रानू मंडल अब लगभग मिलने वाले लोगों पर निर्भर हैं. कोई उन्हें खाना दे जाता है, कोई पैसे. एक महिला ने बताया कि रानू उनसे 235 रुपये का बकाया दुकान का बिल भरने के लिए कहती हैं.जब उनसे पूछा कि क्या वह हिमेश रेशमिया से बात करती हैं, तो रानू ने कहा-उन्हें रिस्क लेना होता है, वो ले लेते हैं.

Photo - Nishu Tiwari/YT

कैसे बनी थीं रातों-रात स्टार?

रानू मंडल का वायरल वीडियो इंजीनियर अतिंद्र चक्रवर्ती ने रेकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला था. इसके बाद उन्हें एक रियलिटी शो में बुलाया गया, जहां हिमेश रेशमिया उनकी आवाज से प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया. इसी समय उनकी बेटी साती भी उनसे सालों बाद फिर से मिली थीं.

2019 के अंत में एक वीडियो के कारण उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक फैन को नजरअंदाज किया. फिर धीरे-धीरे चर्चा कम होती गई. 2022 में उन्होंने हीरो आलम के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया था और इसके बाद इंटरनेट पर लगभग खामोशी.

चार साल बाद, रानू मंडल के पास न शोहरत है, न ताली, सिर्फ एक टूटी हुई जिंदगी, जो रोज जैसे-तैसे आगे बढ़ रही है.इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन किस्मत फिर साथ दे. उसकी जिंदगी के सितारे फिर बदलें, और उसे दोबारा वही फेम मिले.



(इनपुट- राया घोष)