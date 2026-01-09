scorecardresearch
 
'मैं अपना खाना नाक से खाती हूं क्योंकि....', महिला ने बताई अपनी इस अजीब आदत की कहानी

दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों से चर्चा में रहते हैं. ऐसी ही एक महिला हैं, जो नाक से खाना खाने के लिए इन दिनों सुर्खियों में हैं. ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कभी कभार करती हैं, बल्कि नाक से खाना उनकी आदत बन चुकी है. जानते हैं ये दिलचस्प कहानी.

इस अजीब वजह से नाक से खाना खाती है ये महिला (Representational Photo - Pexels)
जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं होगा. अमेरिका के वर्जीनिया की यह महिला अपने खाने को ब्लेंड करके स्ट्रॉ के जरिए नाक से खाती है. ऐसा वह किसी चैलेंज के तौर पर नहीं करती हैं, बल्कि खाना खाने का उनका यही तरीका है. इस महिला ने बताया कि कैसे उन्हें ऐसे खाना खाने की आदत लगी और ये उन्हों क्यों अच्छा लगता है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक,  कैथरीन के खाने का ये अजीब तरीका टीएलसी के शो "माई स्ट्रेंज एडिक्शन" में भी दिखाया गया है. इस बारे में कैथरीन ने बताया कि कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लेने तक भोजन के साथ मेरा रिश्ता बहुत सामान्य था. 

सच कहूं तो इसकी शुरुआत एक चैलेंज से हुई थी. इसमें मैंने एक फ्लेवर्ड फ्रूट ड्रिंक को मुंह से पीने के बजाय नाक से अंदर लेने की कोशिश की थी. कैथरीन ने बताया कि तब मुझे चक्कर आ गया, लेकिन वो मुंह से पीने की तुलना में नाक से लेने पर कहीं ज़्यादा फ्रूटी था  और ये अनुभव अद्भुत था. तब से, मैं लगभग पांच सालों से अपना सारा भोजन नाक से ही ले रही हूं.

ऑमलेट से लेकर चिकन तक नाक से खा जाती है
कैथरीन ने बताया कि मैं पालक और मशरूम के साथ बने ऑमलेट, लिक्विड  पालक और स्टेक, चिकन स्टेक, कॉफी और यहां तक ​​कि मसालेदार ग्वाकामोल को भी नाक से ही खाती हूं. कैथरीन ने स्वीकार किया कि उन्हें भोजन में मौजूद अजीबोगरीब बनावटों से घृणा है. उनका दावा है कि भोजन के प्रति उनका यह अनोखा व्यवहार उन्हें अधिक खाने और घुटन से बचने में मदद करता है. इस तरह से भोजन लेने में मुझे कोई नुकसान नहीं है.

दुर्भाग्य से कैथरीन के लिए, यह घिनौनी प्रवृत्ति उसके दोस्तों, परिवार के सदस्यों और संभावित प्रेमियों को नापसंद आती है. उन्होंने बताया कि कैसे बॉयफ्रेंड  को  उन्होंने अपने इस अजीबोगरीब जुनून से अवगत कराया और फिर आगे क्या हुआ. 

वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में डिस्ट्रिक्ट बिस्किट कंपनी में जस्टिन से मिलने से पहले कैथरीन कई बार उसके साथ डेट पर जा चुकी थी. उन्होंने उसे रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता भेंट किया. फिर उसनेतुरंत ही अपनी ये समस्या बता दी. क्या आप खाने को ब्लेंड कर सकते हैं?. वेटर ने जवाब दिया- दुर्भाग्यवश, हमारे पास ब्लेंडर नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्रिट्स, टमाटर का सूप और हमारी खुद की बनाई हुई शाकाहारी सॉसेज ग्रेवी है.

कैथरीन ने दलिया चुना क्योंकि उसे यकीन दिलाया गया था कि वह स्ट्रॉ से आसानी से पिया जा सकता है. जस्टिन ने जैम के साथ घर का बना बिस्किट चुना. खाना आ गया और कैथरीन ने अपने नीले और चांदी के रंग के मैनीक्योर किए हुए हाथों से अपनी दाहिनी नाक में स्ट्रॉ डालकर अपनी आइस्ड कॉफी पी ली. ये देखते ही जस्टिन ने चिंता से पूछा -कैथरीन, तुम ये क्या कर रही हो? जबकि, वहां मौजूद अन्य लोग हंसने लगे.

डॉक्टर के पास ले गया बॉयफ्रेंड 
जस्टिन ने बताया कि अगर मैं कैथरीन को ऐसे खाना खाते हुए नहीं देख सकता, तो उसके साथ एक अच्छे भविष्य का वादा भी नहीं कर सकता. जस्टिन की इस निराशा ने कैथरीन को डॉ. मैथ्यू हेडन के पास जाने के लिए मोटिवेट किया. उन्होंने कैथरीन को नाक के माध्यम से खाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी.

उन्होंने कहा कि वो भले ही भोजन को पीसकर पेस्ट बना देती हो, गले या श्वास नली में फंस सकता है. इससे हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और घुटन हो सकती है. इसके अलावा, विशेष रूप से एसिडिक या मसालेदार चीजें नाक के मार्ग और गले के नाजुक ऊतकों में गंभीर जलन, सूजन और रक्तस्राव को ट्रिगर कर सकती हैं.

हेडन को कैथरीन के फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने और संक्रमण होने की चिंता थी, जो उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक फैलकर उसकी जान ले सकती थी. उन्होंने उसके फेफड़ों की जांच की और उसमें नमी के कोई लक्षण नहीं पाए. इससे कैथरीन को राहत मिली. कैथरीन ने कहा कि मैं बाल-बाल बच गई, मतलब मैं भाग्यशाली रही. 

कैथरीन ने शो में वादा किया कि वह खाना को नाक से खाने की आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी. उन्होंने आगे कहा कि मैं पूरी तरह से इसे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन इसमें समय लग रहा है क्योंकि मैं कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से निपट रही हूं.

