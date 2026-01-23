अब 'देवी सरस्वती' की हो रही ऑनलाइन डिलीवरी... वायरल वीडियो ने खींचा सबका ध्यान

सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए वीडियो वायरल होते हैं जिसे देखकर कभी लोगों को हंसी आती है, तो कभी वे हैरान होते हैं और कई बार तो यूजर को एक ही वीडियो में दोनों चीज मिल जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. आज देशभर में वसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस बीच वीडियो में एक डिलीवरी एजेंट स्कूटर पर सड़कों से गुजरता नजर आ रहा है. पहले वीडियो देखने में नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे ही लोगों की नजर उसके बड़े डिलीवरी बैग पर पड़ती है, ये मामला दिलचस्प हो जाता है. बैग के अंदर खाने या पार्सल की जगह देवी सरस्वती की मूर्ति रखी हुई दिखाई देती है. मूर्ति को सावधानी से रखा गया था और उसका चेहरा अखबार से ढका हुआ था.

इसे अब तक 2 मिलियन लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. वैसे तो इस खास दिन पर लोग खुद मूर्ति घर लेकर आते हैं, लेकिन डिलीवरी के जरिए मूर्ति पहुंचाने का ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद आया, तो कुछ लोगों ने इसकी निंदा की.

वीडियो देख हैरान लोग

वसंत पंचमी के पावन पर्व पर अक्सर लोग घर में पूजा के लिए खुद मूर्ति खरीदकर अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन डिलीवरी सर्विस के जरिए मूर्ति घर पर पहुंचाना बेहद नया और चौंकाने वाला था. शुरुआत में वीडियो में सबकुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन जैसे ही लोगों की नजर उसके बड़े से डिलीवरी बैग पर पड़ती है, लोग हैरान हो जाते है. बैग के अंदर खाने या पार्सल की नहीं बल्कि मां सरस्वती की मूर्ति रखी हुई दिखाई देती है. इतना ही नहीं मूर्ति को सावधानी से रखा गया था और उसका चेहरा अखबार से ढका हुआ था.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ वीडियो

बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसे अब तक 2 मिलियन यूजर देख चुके हैं. इस वीडियो में एक युवक नजर आता है, जो बाइक पर डिलीवरी बॉय का वीडियो बनाते हुए उसका पीछा करता है.

लोग दे रहे प्रतिक्रिया

वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कलयुग है. दूसरा यूजर लिखता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, अब देवी मां की भी ऑनलाइन डिलीवरी को रही. वहीं, तीसरा यूजर लिखता है देवी मां भी रैपिडो का इस्तेमाल कर रही हैं.



