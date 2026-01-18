लाल दुपट्टा, तोतली आवाज और मासूमियत का तड़का, छोटी बच्चियों का गाना हुआ वायरल, नहीं रोक पाएंगे हंसी 

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सोशल मीडिया से कोई अछूता नहीं है. आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो न केवल वायरल होते हैं बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आते हैं. हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो में दो बच्चियां अपने अंदाज में गाना गाते हुए रील बना रही हैं.

वीडियो की शुरुआत में वे कहती हैं कि गाइज आज हम आपको गाना सुनाएंगे और फिर चुप होने का इशारा करती हैं और बोलती है कि मम्मी से छिपाकर वीडियो बना रहे हैं. उनकी यहीं मासूमियत देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जा रही है. लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं.

गाना हो रहा है वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि दो प्यारी बच्चियां कैमरे के सामने आती हैं और बड़े ही प्यार से कहती हैं कि गाइज मम्मी से छिपाकर वीडियो बना रहे हैं, फिर क्या वीडियो की शुरुआत इतनी मासूमियत तरह से हुई कि लोग इसे आखिरी तक देखने के लिए मजबूर हो गए. बच्चियां कहती हैं कि आप हमारा गाना सुन लीजिए. इसके बाद वे लाल दुपट्टा गाना गाने लगती है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

बारी बारी से गाया गाना

इसके बाद दूसरी बच्ची ने भी अपनी तोतली आवाज में आज की रात मजा हुस्न का गाना गाने लगती है. इन प्यारी सी बच्चियों की आवाज में ये गाना इतना क्यूट लग रहा था कि लोग इस वीडियो को देखने से रोक नहीं पा रहे है बार-बार इसे देख रहे हैं.

लोग दे रहे हैं प्यार

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर chinyiminkyworlds अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे देखने के बाद लोग खूब हंस रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बच्चियों का तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पहले यूजर ने लिखा कि मैंने इतनी क्यूट आवाज आज तक नहीं सुनी थी. वहीं, दूसरे ने लिखा कि ऐसे वीडियो देखकर सारा दिन अच्छा हो जाता है.

