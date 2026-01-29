डांस करते वक्त शख्स ने मारी महिला को लात, वीडियो वायरल! गुस्से में सोशल मीडिया यूजर्स

राजस्थान के बाड़मेर जिले से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सरेआम लात मारते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो न केवल आरोपी की बर्बरता को उजागर कर रहा है, बल्कि उस भीड़ की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, जो घटना के दौरान तमाशा बनकर ये हरकत होते हुई देख रही थी. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है.

कई यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में महिला सड़क पर डांस कर रही थी, तब ही अचानक एक व्यक्ति ने उसे लात मार दी. पहले तो महिला गिर गई, लेकिन झट से उठकर एक तरफ हट गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग केवल तमाशा देख रहे हैं और किसी ने भी बीच-बचाव नहीं किया. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखी ये बात

सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा है कि क्या राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज बची भी है? एक आदमी सरेआम डीजे म्यूजिक पर नाच रही एक महिला को लात मारता है और सब लोग तमाशा देखते खड़े रहते हैं. इस कैप्शन के जरिए वीडियो शेयर कर रहे युवक ने राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की है. @PoliceRajasthan कृपया वीडियो का संज्ञान लें, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें और सख्त कार्रवाई करें. वीडियो बाड़मेर के सरला सेडवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है.

🚨राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं..?



DJ पर डांस कर रही महिला को एक व्यक्ति सरेआम लात मारता है और सब तमाशबीन बने रहते हैं,😡@PoliceRajasthan विडियो पर संज्ञान ले, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करें,



विडियो बाड़मेर के सारला सेडवा थाना क्षेत्र से. pic.twitter.com/BK3d6TnKCf — Pappu Ram Mundru Sikar (@PRMundru) January 27, 2026

वीडियो देख यूजर्स दे रहे हैं प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना की निंदा करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जगह पर किसी महिला पर हमला करना अपराध है, परंपरा नहीं. वहीं, कई यूजर्स ने लोगों ने भीड़ की चुप्पी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ यूजर्स ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि भीड़ की चुप्पी बेहद शर्मनाक है.

