scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डांस करते वक्त शख्स ने मारी महिला को लात, वीडियो वायरल! गुस्से में सोशल मीडिया यूजर्स

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. हाल में राजस्थान के बाड़मेर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में डांस करते समय एक आदमी ने महिला को लात मार दी है. वीडियो देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. 

Advertisement
X
राजस्थान के बाड़मेर जिले से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने महिला को लात मार दी है. (Photo: x/@PRMundru)
राजस्थान के बाड़मेर जिले से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने महिला को लात मार दी है. (Photo: x/@PRMundru)

राजस्थान के बाड़मेर जिले से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सरेआम लात मारते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो न केवल आरोपी की बर्बरता को उजागर कर रहा है, बल्कि उस भीड़ की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, जो घटना के दौरान तमाशा बनकर ये हरकत होते हुई देख रही थी. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है.  

कई यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

वीडियो में क्या दिखा?

सम्बंधित ख़बरें

श्रीनगर में कटरा-श्रीनगर रेल सेक्शन पर बर्फबारी के बीच गुजरती ट्रेन
रेनफॉल-स्नोफॉल का कॉम्बो... बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज, 4 दिन भारी
Pali Rajasthan bull was set on fire
CCTV: गांव की गलियों में दौड़ता रहा जलता हुआ सांड
रामगंजमंडी में करंट ने ली युवक की बलि.(Photo:ITG)
बारिश बनी काल! घरों में उतरा करंट, इकलौते बेटे के शरीर की हड्डियां तक झुलसीं
body of elderly woman found lying in her ancestral mansion murdered by slitting her throat
झुंझुनू में पुश्तैनी हवेली में मिला बुजुर्ग महिला का लाश
एंबुलेंस पलटी, मरीज सहित दो लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
जयपुर में हार्ट पेशेंट को लेकर जा रही एंबुलेंस पलटी, दो लोगों की गई जान

वीडियो में महिला सड़क पर डांस कर रही थी, तब ही अचानक एक व्यक्ति ने उसे लात मार दी. पहले तो महिला गिर गई, लेकिन झट से उठकर एक तरफ हट गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग केवल तमाशा देख रहे हैं और किसी ने भी बीच-बचाव नहीं किया. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. 

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखी ये बात 

सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा है कि क्या राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज बची भी है? एक आदमी सरेआम डीजे म्यूजिक पर नाच रही एक महिला को लात मारता है और सब लोग तमाशा देखते खड़े रहते हैं. इस कैप्शन के जरिए वीडियो शेयर कर रहे युवक ने राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की है.  @PoliceRajasthan कृपया वीडियो का संज्ञान लें, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें और सख्त कार्रवाई करें. वीडियो बाड़मेर के सरला सेडवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है.

Advertisement

वीडियो देख यूजर्स दे रहे हैं प्रतिक्रिया 

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना की निंदा करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जगह पर किसी महिला पर हमला करना अपराध है, परंपरा नहीं. वहीं, कई यूजर्स ने लोगों ने भीड़ की चुप्पी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ यूजर्स ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि भीड़ की चुप्पी बेहद शर्मनाक है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement