कदमताल करते जवान भी गा रहे थे- दिल ना दिया... 26 जनवरी परेड रिहर्सल का वीडियो वायरल!

सोशल मीडिया पर कोई भी चीज तेजी से वायरल हो जाती है और फिर वहीं, ट्रेंड बन जाता है. हाल के समय में सोशल मीडिया कृष का गाना सुनेगा वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोग इसकी रील बनाने लगे. लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, इसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि ये गाना इंडियन आर्मी की जुबान पर भी चढ़ गया है.
अभी कुछ दिन पहले एक लड़का कृष का गाना गाते हुए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में वह लोगों से पूछ रहा था कि क्या वो कृष का गाना सुनेंगे और फिर गाना गाने लगता है. लेकिन इंडियन आर्मी का ये वीडियो और भी तेजी से फैल रहा है.
क्या है वीडियो में?
वीडियो में देखा जा रहा है कि वायरल हो रहे कृष का गाना सुनेगा ट्रेंड भारतीय जवानों पर भी दिखाई देने लगा है. वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो, जवान भी उसमें शामिल हों. जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है. देखा जा सकता है कि जवान हाथ में हथियार लिए खड़े हैं और मिलकर दिल ना दिया गाना गा रहे हैं. बता दें कि ये वीडियो गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @GarudEyeIntel अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा है कि भारतीय सेना गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल से पहले वार्म अप कर रही है.