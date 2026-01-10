बेटी-पिता का प्यार देख हो जाएंगे इमोशनल, हॉस्पिटल बेड पर इस तरह किया मनोरंजन कि वायरल हो गया वीडियो

माता-पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. उनकी खुशी के लिए वो हर हद पार कर देते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं. लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो उनका क्या हाल होगा. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक पिता अस्पताल में एडमिट अपनी बेटी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है.

इस वीडियो को देख यूजर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्यों वायरल हो रहा है वीडियो?

वीडियो में देखा जा रहा है कि एक मासूम बच्ची अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है और उसके हाथों में नीडल लगी हुई है. उसके बगल में बच्ची का पिता बैठा हुआ है. अपनी बेटी को वो इस हालत में नहीं देख पा रहा है और उसे हंसाने के लिए वो बबल टॉय से खेलने लगता है जिससे उसकी बेटी थोड़ा हंसे. वो बबल टॉय से बुलबुले निकाल रहा था और अपनी बेटी का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा था. इस पिता के प्यार को देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

अस्पताल में एक भावुक पल देखने को मिला, जहाँ एक पिता अपनी बीमार बेटी को खुश रखने की कोशिश कर रहा था।



वह मुस्कुरा रहा था, उससे बातें कर रहा था और उसके पास रहकर उसका हौसला बढ़ा रहा था, लोगों ने महसूस किया कि पिता की मौजूदगी से बच्ची को सुकून मिला।



यह पल दिखाता है कि इलाज के… pic.twitter.com/vZVOrck9At — JIMMY (@Jimmyy__02) January 7, 2026

हर कोई हो रहा है इमोशनल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @@Jimmyy__02 अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है अस्पताल में एक इमोशनल कर देने वाला पल देखने को मिला, जहां एक पिता अपनी बीमार बेटी को हंसाने की कोशिश कर रहा है. कुछ ही समय में इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि एक पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि वाकई ये वीडियो दिल छू लेने वाला है. वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा कि माता-पिता का साथ बच्चों के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है.



