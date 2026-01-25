scorecardresearch
 
कटे केक, खिलाया फल, इस तरह मनाया हाथी के बच्चे का बर्थडे, वीडियो देख यूजर्स खुश  

सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा और खुश कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी के नन्हे बच्चे का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है. केक काटा गया, ताजे फल खिलाए गए और मासूम हाथी की हरकतों ने यूजर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी. 

वायरल वीडियो में हाथी के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है. (Photo: insta/@friend_elephant )
असम से एक बेहद क्यूट और खुश कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी के बच्चे का बर्थडे बड़े ही प्यार और खास अंदाज में मनाया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर यूजर्स का दिल खुश हो गया और लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस हाथी का नाम प्रियांशी है जिसे प्यार से मोमो बुलाते हैं. मोमो के केयरटेकर ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है. वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स अपनी खुशी जाहिर कर रहे. चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है. 

इस तरह मना मोमो का बर्थडे 

वीडियो में देखा जा रहा है कि केयरटेकर ने मोमो के जन्मदिन के लिए खास ब्लू कलर का केक तैयार किया है. साथ ही चारों ओर फल और अनाज से जगह को सजाया है. मोमो के बर्थडे पर खास मेन्यू भी तैयार किया गया है जिसमें केले, सेब,अंगूर, सब्जियां और कई सारे अनाज हैं, जिसे हथिनी की जरूरत के हिसाब से रखा गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के बच्चे के सामने एक छोटा सा केक रखा गया, जिसे केयरटेकर ने काटा.  इसके बाद हाथी के बच्चे को केक के साथ उसके पसंदीदा फल खिलाए गए. हाथी का बच्चा बड़े ही मासूम अंदाज में सूंड से फल उठाकर खाता दिखा. इस दौरान केयरटेकर ने उसे असम की पारंपरिक गमछा भी पहनाया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bipin Kashyap (@friend_elephant)

लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया 

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यूजर्स इसे देखकर केयरटेकर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो न सिर्फ लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आ रहा है बल्कि यह भी दिखाता है कि जानवरों के साथ प्यार और देखभाल कितनी जरूरी है. हाथी के बच्चे का यह बर्थडे सेलिब्रेशन लोगों के लिए एक खुश करने वाला पल बन गया है. 

इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @friend_elephant अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मैंने इतना प्यारा बर्थडे आज तक नहीं देखा. वहीं दूसरे ने लिखा कि जानवरों के साथ ऐसा प्यार देखकर दिल खुश हो गया. 
  

---- समाप्त ----
