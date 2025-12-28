scorecardresearch
 
पापा को गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ी बेटी, वीडियो वायरल, लोग हो रहे इमोशनल

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो दिल को छू लेते हैं. हाल में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक बच्ची अपने पिता को देखते ही खुशी से झूम उठती और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है.

एयरपोर्ट पर पिता लगाने के लिए दौड़ी बच्ची. (Photo : x/@cisf)
एयरपोर्ट पर पिता लगाने के लिए दौड़ी बच्ची. (Photo : x/@cisf)

कहते हैं बेटियां अपने पिता के बेहद करीब होती हैं. इतना ही नहीं एक लड़की के लिए उसके पिता उसकी दुनिया होते हैं. उन्हें देखते ही बेटियां झूम उठती हैं. इसी बात को सच बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक छोटी से बच्ची अपने पिता को एयरपोर्ट पर देखते ही खुशी से झूम उठती है और बिना कुछ सोचे अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ जाती है. लेकिन उसी समय वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे रोक लेते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं. 

सुरक्षाकर्मी ने रोका 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही बच्ची अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ी, वैसे ही एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक दिया. लेकिन उस समय बच्ची सुरक्षाकर्मी के हाथों से बचने की कोशिश करती है, पर सिक्योरिटी  कारणों की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया गया.  

आते ही लगाया गले 

इस वीडियो को देखने के बाद यह मालूम चल रहा है कि बच्ची अपने पिता से कई दिनों बाद मिल रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है. पिता के बाहर आते ही वह बच्ची अपने पापा के गोद में चढ़ जाती है और जोर से उन्हें गले लगा लेती है. 

CISF ने पोस्ट किया वीडियो 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CISF के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

