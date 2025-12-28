पापा को गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ी बेटी, वीडियो वायरल, लोग हो रहे इमोशनल

कहते हैं बेटियां अपने पिता के बेहद करीब होती हैं. इतना ही नहीं एक लड़की के लिए उसके पिता उसकी दुनिया होते हैं. उन्हें देखते ही बेटियां झूम उठती हैं. इसी बात को सच बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक छोटी से बच्ची अपने पिता को एयरपोर्ट पर देखते ही खुशी से झूम उठती है और बिना कुछ सोचे अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ जाती है. लेकिन उसी समय वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे रोक लेते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं.

सुरक्षाकर्मी ने रोका

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही बच्ची अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ी, वैसे ही एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक दिया. लेकिन उस समय बच्ची सुरक्षाकर्मी के हाथों से बचने की कोशिश करती है, पर सिक्योरिटी कारणों की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया गया.

Sometimes, Duty Speaks the Language of Kindness.



At the arrival area, a little girl, overwhelmed with joy on seeing her father, rushed ahead without a second thought. With calmness and care, a CISF personnel gently stepped in — keeping her safe while ensuring security protocols… pic.twitter.com/62OFuxBIMM — CISF (@CISFHQrs) December 27, 2025

आते ही लगाया गले

इस वीडियो को देखने के बाद यह मालूम चल रहा है कि बच्ची अपने पिता से कई दिनों बाद मिल रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है. पिता के बाहर आते ही वह बच्ची अपने पापा के गोद में चढ़ जाती है और जोर से उन्हें गले लगा लेती है.

CISF ने पोस्ट किया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CISF के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

