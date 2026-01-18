ऊंची बिल्डिंग पर लटके पेंटर से पूछी सैलरी, जवाब सुन महिला को लगा झटका! वीडियो वायरल

दुनिया में हर तरह के काम है. कुछ काम में रिस्क भी होते हैं. वैसे ही एक काम है हाईराइज बिल्डिंग पर लटककर काम करने वाले लोग. इस काम में रिस्क भी रहता है. सेफ्टी मेजर भी रहता है. और ऐसा काम करने वाले लोगों को लोग जज भी करते हैं जैसे मजबूर हैं तो ये काम कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इसी बात को साबित करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक शख्स ऊंची बिल्डिंग पर लटका हुआ है. वो पेंटिग कर रहा है. वीडियो बनाने वाली महिला का नाम सानिया मिर्ज़ा है, जो नीचे खड़े होकर उससे बातचीत करती दिखती हैं.

'कितना कमाते हो?' पेंटर का जवाब बना रियलिटी चेक

शुरू में उनकी बातचीत हल्की-फुल्की होती है. सानिया मजाक में पूछती हैं कि क्या सेफ्टी हार्नेस की वजह से उसे कमर दर्द होता है और क्या इतनी रिस्क वाली नौकरी करने पर उसकी कमाई अच्छी होती होगी.पेंटर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होती और वह महीने में 35,000 रुपये कमाता है. ये सुनकर सानिया भी चौंक जाती हैं. इस पर सानिया कहती हैं आपने तो हमारी डिग्री पर थूक दिया,लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है, वो सभी को और भी हैरान कर देता है.

गन्ना बेचकर सालाना करीब 10 लाख रुपये

बातचीत के दौरान पेंटर बताता है कि उसका भाई भारतीय सेना में है और उसकी बहन बिहार पुलिस में काम करती है. और ये भी कि पेंटिंग के साथ-साथ वह खेती भी करता है वो भी छोटे पैमाने पर नहीं.वह बताता है कि वह सिर्फ गन्ना बेचकर सालाना करीब 10 लाख रुपये कमा लेता है. यह सुनते ही वीडियो बनाने वाली महिला की आंखें फटी रह जाती हैं.

देखें वायरल वीडियो

वीडियो देख लोगों ने क्या कहा

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उसकी मेहनत, साहस और ईमानदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा, उसने मुंह पर आपकी बेइजज्जती कर दिया. वहीं किसी ने कहा यार यही कर लेता जिंदगी में. लोग उसकी सैलरी पर चर्चा कर रहे हैं, पर असल बात यह है कि वह हर दिन जान जोखिम में डालकर कमाता है.एक अन्य ने लिखा कि समाज अक्सर सफलता का पैमाना सिर्फ तनख्वाह को मान लेता है, जबकि सुरक्षा, मेहनत, शिक्षा और रिस्क को नजरअंदाज कर देता है.किसी ने लिखा कि किसी की बाहरी दिखावट देखकर उसकी जिंदगी मत आंकिए.

ब्लू कॉलर वाली नौकरियों पर नई बहस

इस वीडियो ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है.क्या हम ब्लू कॉलर वर्कर्स को सही सम्मान देते हैं.कई लोग भूल जाते हैं कि हेलमेट पहनने वाला भी उतना ही मेहनती, महत्वाकांक्षी और समझदार हो सकता है जितना टाई पहनने वाला. पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर से लेकर छोटे दुकानदार.ये सभी लोग चुपचाप अच्छी कमाई करते हुए दुनिया को चलाते हैं.उस हाईराइज पेंटर ने किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की.वह बस अपनी सच्चाई बता रहा था.

