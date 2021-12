'तुमने मुझे पूरा किया, सीमा...', केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर की शादी की PHOTO

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को अपनी शादी की 30वीं सालगिरह के मौके पर ट्विटर पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी सीमा गोयल के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा है. उन्होंने लिखा, "तुमने मुझे पूरा किया, सीमा. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी.''

पीयूष गोयल ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें से एक उनकी शादी की है. दूसरी तस्वीर में पीयूष अपनी पत्नी के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

बता दें, पीयूष गोयल और सीमा गोयल आज यानी 1 दिसंबर को अपनी 30वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं.

इस मौके पर कई मंत्रियों ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों को बधाई दी और लिखा, “आप दोनों को सालगिरह मुबारक! आप दोनों के स्वस्थ और आनंदमय जीवन की कामना करता हूं."

Happiest Anniversary to both of you! Wishing you both a healthy and blissful life of togetherness.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखा, ''आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई. मैं आप दोनों के अनंत वर्षों तक साथ रहने और खुशियों की कामना करता हूं.''

Many congratulations to both of you. I wish you both endless years of togetherness and happiness.