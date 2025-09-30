scorecardresearch
 

Feedback

कुत्ते को नगेट खिला रही थी महिला, अचानक ऐसा काटा कि निकल गई जान

कहते हैं, कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन पालतू रखने के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. जरा सी लापरवाही कभी-कभी खतरनाक साबित हो सकती है. ब्रिटेन के एस्सेक्स में सामने आया एक मामला इसकी दिल दहला देने वाली मिसाल है.

Advertisement
X
महिला को अंदाज़ा भी नहीं था कि पालतू कुत्ते अचानक झपटा मार सकते हैं: (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
महिला को अंदाज़ा भी नहीं था कि पालतू कुत्ते अचानक झपटा मार सकते हैं: (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

ब्रिटेन के एस्सेक्स से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 34 साल की करेन हेम्पस्टेड, जो पांच बच्चों की मां थीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा तब झेल बैठीं जब वह अपने पालतू कुत्तों को चिकन नगेट्स खिला रही थीं.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जुलाई 2023 की शाम करेन ने 20 नगेट्स का बॉक्स लिया और हमेशा की तरह उन्हें हवा में उछालकर अपने दो कुत्तों छोटे ‘पॉम’ और बड़े ‘ट्रिग’ को खिलाने लगीं. लेकिन अचानक मजाक-मस्ती का यह खेल जानलेवा बन गया. पॉम ने जैसे ही नगेट पर झपट्टा मारा, ट्रिग भी उसी पर टूट पड़ा. गुस्से में ट्रिग ने अपने जबड़े झपकाए और करेन की बांह उसकी जद में आ गई.

धमनी फटने से मौत

सम्बंधित ख़बरें

food-delivery-worker-dodges-immigration-agents-in-viral-chase-video
साइकिल पर आए लड़के को 10-10 अमेरिकी पुलिसवाले भी न पकड़ पाए...वीडियो वायरल 
skeleton found behind wall
बाथरूम रेनोवेट करा रहा था शख्स, दीवार के पीछे मिला कंकाल... साथ थी एक चिट्ठी!  
american-airlines-woman-passenger-flight-chaos video viral
प्लेन में महिला की चीख-पुकार, एयर होस्टेस ने बांधकर किया कंट्रोल, वीडियो वायरल 
Emily Hewertson
क्या 25 साल की इस लड़की से टेंशन में हैं ब्रिटेन के सांसद और नेता?  
Tony Blair Gaza, Tony Blair Middle East role, Gaza reconstruction plan,
क्या टोनी ब्लेयर होंगे गाजा के 'राजा'? अमेरिका-इजरायल के साथ बना रहा ये प्लान 

ट्रिग के खतरनाक जबड़ों ने करेन की बांह की धमनी फाड़ दी. खून का बहाव इतना तेज था कि अगले ही दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने बताया कि वह भारी खून की कमी और ऑर्गन फेल्योर से बच नहीं पाईं.

बेटी की मौत के बाद दूसरा सदमा

Advertisement

दर्दनाक बात यह थी कि कुछ ही हफ्ते पहले करेन ने अपनी बेटी को खोया था सुनवाई के दौरान सीनियर कोरोनर लिंकन ब्रूक्स ने कहा कि यह परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था. बेटी की मौत के बाद अब मां की इस तरह की मौत… इसे उन्होंने डबल ट्रेजडी बताया.

'यह सिर्फ एक हादसा था'

करेन के पार्टनर सैमुअल वेस्ट ने कोर्ट में गवाही दी कि यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक फ्रीक एक्सीडेंट था. उन्होंने बताया कि करेन बस नगेट हवा में उछाल रही थीं. पॉम ने पहले उसे लपकने की कोशिश की और उसी वक्त ट्रिग ने मुंह झपटा. करेन बीच में आ गईं. वेस्ट ने कहा कि ट्रिग हमेशा से जेंटल जायंट था और उसने कभी दांत तक नहीं दिखाए.कोरोनर ने इस मौत को एक्सीडेंटल डेथ करार दिया, लेकिन हादसे के बाद पुलिस ने दोनों कुत्तों को जब्त कर लिया और बाद में उन्हें मार दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement