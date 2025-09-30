कुत्ते को नगेट खिला रही थी महिला, अचानक ऐसा काटा कि निकल गई जान

ब्रिटेन के एस्सेक्स से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 34 साल की करेन हेम्पस्टेड, जो पांच बच्चों की मां थीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा तब झेल बैठीं जब वह अपने पालतू कुत्तों को चिकन नगेट्स खिला रही थीं.
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जुलाई 2023 की शाम करेन ने 20 नगेट्स का बॉक्स लिया और हमेशा की तरह उन्हें हवा में उछालकर अपने दो कुत्तों छोटे ‘पॉम’ और बड़े ‘ट्रिग’ को खिलाने लगीं. लेकिन अचानक मजाक-मस्ती का यह खेल जानलेवा बन गया. पॉम ने जैसे ही नगेट पर झपट्टा मारा, ट्रिग भी उसी पर टूट पड़ा. गुस्से में ट्रिग ने अपने जबड़े झपकाए और करेन की बांह उसकी जद में आ गई.
धमनी फटने से मौत
ट्रिग के खतरनाक जबड़ों ने करेन की बांह की धमनी फाड़ दी. खून का बहाव इतना तेज था कि अगले ही दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने बताया कि वह भारी खून की कमी और ऑर्गन फेल्योर से बच नहीं पाईं.
बेटी की मौत के बाद दूसरा सदमा
दर्दनाक बात यह थी कि कुछ ही हफ्ते पहले करेन ने अपनी बेटी को खोया था सुनवाई के दौरान सीनियर कोरोनर लिंकन ब्रूक्स ने कहा कि यह परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था. बेटी की मौत के बाद अब मां की इस तरह की मौत… इसे उन्होंने डबल ट्रेजडी बताया.
'यह सिर्फ एक हादसा था'
करेन के पार्टनर सैमुअल वेस्ट ने कोर्ट में गवाही दी कि यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक फ्रीक एक्सीडेंट था. उन्होंने बताया कि करेन बस नगेट हवा में उछाल रही थीं. पॉम ने पहले उसे लपकने की कोशिश की और उसी वक्त ट्रिग ने मुंह झपटा. करेन बीच में आ गईं. वेस्ट ने कहा कि ट्रिग हमेशा से जेंटल जायंट था और उसने कभी दांत तक नहीं दिखाए.कोरोनर ने इस मौत को एक्सीडेंटल डेथ करार दिया, लेकिन हादसे के बाद पुलिस ने दोनों कुत्तों को जब्त कर लिया और बाद में उन्हें मार दिया गया.