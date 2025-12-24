scorecardresearch
 
कपड़े उतारकर लोग मनाएंगे नए साल का जश्न... यहां होती हैं ऐसी पार्टियां

कुछ ब्रिटिश लोग अपनी अतरंगी आदतों के लिए चर्चा में रहते हैं.ऐसे ही प्रकृतिवादी लोग ब्रिटेन में एक जगह बिना कपड़ों के नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. जानते हैं कहां ऐसी अजीबोगरीब पार्टी आयोजित की जाएगी.

यहां प्रकृतिवादियों को जश्न मनाने की दी जाती है सुविधाएं (Photo - Pixabay)
दिसंबर का महीना आते ही क्रिसमस और न्यू ईयर ईव को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है. खासकर न्यू ईयर को लेकर लोग खासे उत्साहित रहते हैं और तरह-तरह से अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं. इसी कड़ी में कुछ ऐसे प्रकृतिवादी लोग यहां हैं, जो बिना कपड़ों के स्वच्छंद और प्राकृतिक रूप में रहना पसंद करते हैं. 

ऐसे प्रकृतिवादियों ने अपने तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर ईव मनाने की योजना बनाई है. इसके लिए बाकायदा वहां एक होटल में इन्हें ऐसे इवेंट आयोजित करने की सुविधा भी दी जा रही है. जहां ये लोग न्यूड एक्टिविटी आराम से कर सके. 

यूके के इस होटल में होती है ऐसी पार्टियां
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, बर्मिंघम स्थित क्लोवर स्पा एंड होटल ने दिसंबर की शुरुआत से ही  प्रकृतिवादी लोगों के लिए अलग-अलग कई क्रिसमस इवेंट आयोजित किए हैं और अब बिना कपड़ों के 'न्यूड ईयर्स ईव पार्टी' यानी बिना कपड़े पहने नए साल के स्वागत की तैयारी की जा रही है. 

बर्मिंघम में स्थित सात कमरों वाले एक छोटे से होटल, द क्लोवर स्पा ने दिसंबर के दौरान कई मज़ेदार कार्यक्रम आयोजित किए. इनमें एक मिड वीक की क्रिसमस पार्टी भी शामिल थी, जिसमें मसाज के साथ-साथ टर्की और मिन्स पाई भी परोसी गई.

यहां मेहमान 31 दिसंबर को अपनी न्यू इयर्स ईव पार्टी में बिना कपड़े के नए साल का जश्न मना सकते हैं. इसमें प्रकृतिवादियों के लिए डीजे सेट और ड्रिंक्स उपलब्ध कराए जाएंगे.

यहां दिसंबर से ही शुरू हो जाते हैं ऐसे इवेंट
दिसंबर की शुरुआत में केवल कपल के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में वहां ठहरे एक गेस्ट ने इसकी फाइव स्टार रिव्यू करते हुए कहा था कि एक और शानदार वीकेंड कपल्स की क्रिसमस पार्टी रही. क्रिसमस का डिनर लाजवाब था, स्टाफ ने इतनी छोटी रसोई में कमाल कर दिया.सेरेना से मिली मसाज बेहद आरामदायक और शानदार थी. हमने अगले साल के लिए पहले ही बुकिंग कर ली है. यहां बहुत ही बढ़िया लोगों का ग्रुप है.

वहीं न्यूड न्यू ईयर ईव पार्टी के एक विज्ञापन में लिखा है - अपने क्लोवर दोस्तों के साथ पुराने साल को अलविदा कहें और नए साल का स्वागत करें. बुकिंग अनिवार्य है. बस अपने पसंदीदा स्पा डे को बुक करें और 15 पाउंड का पार्टी सरचार्ज उसी शाम को जोड़ा जाएगा.

शाम 6 बजे से शुरू होकर देर रात चलती है पार्टियां
शुरुआत शाम 6 बजे से होती है. अक्सर धीमी गति से क्योंकि मेहमान पार्टी के माहौल में आने से पहले थोड़ी गर्मी का आनंद लेते हैं, फिर खाते-पीते हैं और शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक डीजे लियाम के डिस्को संगीत पर नाचते हैं.

मालिक टिम हिग्स ने पहले डेली स्टार को बताया था कि उन्हें अपने व्यवसाय पर गर्व है और वे अपने मेहमानों को "कपड़े उतारने" के लिए प्रोत्साहित करते हैं. उन्होंने पिछले साल बताया था कि हम 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा बुकिंग न हो जाए, कार्यक्रमों की पहले बुकिंग करना हमेशा बेहतर होता है.

आने वाले प्रकृतिवादियों को मिलता है फ्रैंडली माहौल
उन्होंने बताया कि  हमारी स्पा सुविधाएं चालू हैं और पार्टी में आने वाले लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही म्यूजिक, डांस, खान-पान और ड्रिंक्स का  हमारे पास लाइसेंस है. यहां लोगों में खूब बातचीत होती है. पुराने दोस्तों से मिलते हैं और नए दोस्त बनाते हैं. यहां काफी फ्रैंडली माहौल रहता है. किसी को भी यहां के माहौल में किसी भी तरह की यौन गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है.  

---- समाप्त ----
