‘हमारी तेल कंपनियों को बाहर निकाला…', वेनेजुएला एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का पुराना बयान वायरल

अमेरिका की ओर से वेनेज़ुएला पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका की वेनेज़ुएला को लेकर नाराज़गी कोई नई नहीं थी. ट्रंप के इस पुराने बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वॉशिंगटन काफी समय से वेनेज़ुएला के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की सोच रहा था

वेनेज़ुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी (Photo:AFP)
वेनेज़ुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी (Photo:AFP)

वेनेजुएला पर शनिवार तड़के हुए इन हमलों के दौरान शहर के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फुएर्ते तिउना सैन्य परिसर और ला कार्लोटा एयरबेस जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे राजधानी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हमलों के तुरंत बाद वेनेज़ुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी. सरकार ने इन कार्रवाइयों को अमेरिका का 'साम्राज्यवादी हमला' बताते हुए कड़ी निंदा की और नागरिकों से सड़कों पर उतरकर विरोध जताने की अपील की. राजधानी काराकास समेत कई शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है.

ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया है. ट्रंप के अनुसार, राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से अंजाम दिया गया.

ट्रंप ने ऐलान किया कि इस कार्रवाई से जुड़े और विवरण मार-ए-लागो में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए जाएंगे. हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है.

वेनेज़ुएला का जवाब

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का फिलहाल कोई आधिकारिक ठिकाना स्पष्ट नहीं है. उन्होंने अमेरिका से मादुरो के जीवित होने का सबूत, यानी 'लाइफ प्रूफ', पेश करने की मांग की. देश के रक्षा मंत्री ने हमलों की निंदा करते हुए अतिरिक्त सैन्य तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की घोषणा की.

तेल, पुराना बयान और वैश्विक प्रतिक्रिया

इसी बीच ट्रंप का दिसंबर 2025 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे वेनेजुएला के तेल संसाधनों और अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अमेरिका अपना 'हक' वापस चाहता है. वेनेज़ुएला पहले ही इन आरोपों को खारिज करता रहा है और इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ता है.

देखें वायरल वीडियो

वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप यह कहते दिखाई देते हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिका के तेल हितों को नुकसान पहुंचाया है. ट्रंप के मुताबिक, वहां अमेरिकी कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर तेल संसाधन थे, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया. ट्रंप यह भी कहते हैं कि अमेरिका अपनी उन आर्थिक और कारोबारी हिस्सेदारियों को दोबारा हासिल करना चाहता है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 18 दिसंबर 2025 का है. उस वक्त ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन में सवार होने से ठीक पहले पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान दिया था. सोशल मीडिया पर यह पुराना वीडियो अब एक बार फिर चर्चा में है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और वेनेज़ुएला के रिश्तों में तनाव की बातें सामने आ रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से तेल की कीमतों में उछाल, क्षेत्रीय अस्थिरता और शरणार्थी संकट गहराने की आशंका है. फिलहाल, वेनेज़ुएला और अमेरिका के बीच हालात बेहद नाज़ुक बने हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिकी हुई हैं.

---- समाप्त ----
