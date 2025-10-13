scorecardresearch
 

'पाक समझ जाए, अभी तो 10% ताकत दिखाई है...' तालिबानी सैनिकों के वीडियो वायरल

पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, रविवार सुबह तक ज्यादातर इलाकों में गोलीबारी थम गई थी, हालांकि खुर्रम क्षेत्र में रुक-रुक कर फायरिंग जारी रही. दोनों देशों ने एक-दूसरे की सीमा चौकियों को नष्ट करने का दावा भी किया है.

तालिबान सरकार का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया (Photo-ITG)
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर रविवार रात चली भारी गोलीबारी ने दक्षिण एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है. दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूरी रात भीषण लड़ाई चली, जिसमें सैकड़ों लोग मारे और घायल हुए. तालिबान सरकार का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, 30 को घायल किया और 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया. वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक तालिबान और टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है.


'सिर्फ 10% ताकत दिखाई है…'

सोशल मीडिया पर इस संघर्ष से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तालिबानी सैनिक पाकिस्तान को खुली धमकी देता दिख रहा है. वह कहता है कि पाक समझ जाए, अभी तो 10% ताकत दिखाई है... अगर फिर से अफगान हद पार की, तो 100% ताकत से जवाब देंगे! हालांकि, aajtak.in इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.


कैसे भड़का संघर्ष

यह झड़प गुरुवार, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान के कथित हवाई हमलों के बाद शुरू हुई, जब काबुल और पक्तिका प्रांत में दो धमाके हुए. तालिबान ने इसे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताते हुए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया. पाकिस्तान ने इसे टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद के ठिकानों पर हमला बताया. इसके बाद दोनों ओर से तोपखाने, क्वाडकॉप्टर और भारी हथियारों से हमले शुरू हो गए.

दोनों पक्षों के दावे

अफगानिस्तान ने कहा कि हमारी कार्रवाई रात 12 बजे समाप्त हुई, लेकिन अगर फिर उल्लंघन हुआ, तो और कड़ा जवाब देंगे.
पाकिस्तान ने इसे 'अनप्रोवोक्ड अटैक' बताते हुए कहा कि तालिबान और टीटीपी ने मिलकर हमला किया. तालिबान का दावा है कि उन्होंने 25 पाकिस्तानी चौकियां कब्जाईं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 19 अफगान चौकियां नष्ट कर दी हैं.

कतर, सऊदी अरब के अनुरोध पर हमले से रोके

अफगानिस्तान ने बताया कि उसने कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर अपने हमले रोक दिए हैं.तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर किसी तरह का खतरा नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लामिक अमीरात और अफगान जनता अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
 

