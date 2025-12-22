सालों तक कई नाबालिग क्लासमेट का रेप करता रहा 26 साल का शख्स... फिर ऐसे सामने आया सच!

ब्रिटेन के ससेक्स यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने 5 साल पहले अपनी चार नाबालिग क्लासमेट के साथ रेप और यौन शोषण को अंजाम दिया था. उस घिनौने छात्र ने कई वर्षों तक चार अलग-अलग छात्राओं का अलग-अलग अवधि में रेप और यौन शोषण किया था.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राइटन स्थित एक घर में एक महिला ने आरोपी शख्स के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ससेक्स पुलिस ने ससेक्स विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के खिलाफ जांच शुरू की. रिपोर्ट सामने आने के कुछ ही समय बाद आोरपी पटेल-विल्स को दुष्कर्म के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था.

4 साल तक 4 अलग-अलग क्लासमेट के साथ किया रेप

उस दरिंदे की आगे की जांच में 2018 और 2021 के बीच चार और पीड़ितों के साथ दुष्कर्म किया था. पटेल-विल्स से परिचित एक महिला, जिसकी उम्र उस समय लगभग किशोरावस्था में थी, ने बताया कि 2018 और 2019 के बीच ब्राइटन में पटेल-विल्स ने कई बार उसके साथ रेप किया और उसका यौन उत्पीड़न करता रहा.

यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दिया दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम

एक अन्य महिला, जो उस वक्त टीनएजर थी, उसके साथ भी लंदन के एक कैंपस में उस नीच छात्र ने बलात्कार किया था. उस जब वह भावनात्मक रूप से कमजोर थी. मई 2020 में, पटेल-विल्स ने विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित एक घर पर एक अन्य महिला का रेप किया.चार महीने बाद उसने ब्राइटन स्थित अपने घर में चौथी महिला का बलात्कार किया.



इस दरिंदे पर बलात्कार के पांच मामले, यौन उत्पीड़न के दो मामले और जबरन यौन संबंध बनाने के दो मामले दर्ज किए गए और उसे हिरासत में भेज दिया गया. 16 अक्टूबर को लेवेस क्राउन कोर्ट में जूरी ने पटेल-विल्स को सभी मामलों में दोषी पाया था. इनमें बलात्कार के चार मामले, यौन शोषण के दो मामले और यौन उत्पीड़न का एक मामला शामिल था. वहीं रेप के एक मामले और उत्पीड़न के एक मामले में निर्दोष पाया गया.

