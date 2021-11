खौलते तेल में हाथ डालकर दुकानदार ने चिकन फ्राई किया, VIDEO हैरान कर देगा!

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ हो रहा है, जिसमें एक शख्स खौलते तेल (Boiling Hot Oil) में अपना हाथ डुबोकर चिकन फ्राई (Chicken Fry) कर रहा है. ये शख्स गर्म तेल के बीच से फ्राइड चिकन पीस को हाथ से उठा रहा है. स्ट्रीट फूड वेंडर (Street Food Vendor) के इस 'करतब' को देखकर यूजर्स हैरान रह गए.

आपको बता दें कि जयपुर (Jaipur) के फूड ब्लॉगर शैलेश (Food Blogger Shailesh) ने वेंडर का ये वीडियो रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम (Instagram) पर पोस्ट किया. इस वीडियो को 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में स्ट्रीट फूड वेंडर जयपुर के अली चिकन सेंटर नाम के स्टॉल पर कढ़ाई में चिकन फ्राई करते नजर आ रहा है. पहले तो उसने चिकन के मैरीनेट किए हुए टुकड़ों (Chicken Marinated Pieces) को गर्म तेल में डाल दिया. फिर चिकन पक जाने के बाद कढ़ाई में खौलते तेल में हाथ डालकर उन्हें बाहर निकाल लिया.

जिस बेखौफ तरीके से शख्स ने गर्म तेल में हाथ डुबोकर चिकन फ्राई निकाला, उसे देख हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- "इनके हाथ नहीं जलते हैं? उबलते गर्म तेल में हाथ डाल कर फ्राइड चिकन निकाला. अली चिकन सेंटर में."

वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. किसी ने इसे 'खतरनाक स्टंट' बताया तो किसी ने वेंडर को 'स्टंटबाज वेंडर' बताया. हालांकि, कुछ लोगों ने उसे ऐसा ना करने की नसीहत भी दी. एक यूजर ने लिखा- 'थोड़ा संभल के.' हमारी भी आपसे यही अपील है कि ऐसा स्टंट कभी भी ना ट्राई करें.

