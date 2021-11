पति के गले में पट्टा डालकर पत्नी ने घुमाया, ट्रोल हुई तो देने लगी ये दलील

ब्राजील में एक महिला अपने पति को कुत्ते की तरह सड़कों पर घुमाते हुए नजर आई. जैसे ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लोग चौंक गए. महिला ने अपने पति के गले में एक चेन डाल रखी थी. उसने ऐसा करने के पीछे जो दलील दी है, वो भी काफी दिलचस्प है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का नाम लुआना कजाकि (Luana Kazaki) और उसके पति का नाम आर्थर ओउर्सो (Arthur O Urso) है. ये दोनों ब्राजील के एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन और सड़कों पर फोटो खिंचवाते नजर आए. फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे लुआना अपने पति आर्थर को किसी डॉग की तरह की ट्रीट कर रही है.

आर्थर के गले में एक लोहे की चेन थी, जिसे लुआना ने पकड़ रखा था. वह उसे चेन के सहारे ही उसे टहला रही थी. आर्थर के चेहरे पर एक मुखौटा था. लुआना कजाकि का कहना है कि उन्होंने अपने बीच 'प्यार और रोमांस' को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था.

Bizarre moment woman walks husband like dog on leash through crowded train stationhttps://t.co/JUijTUEdlo