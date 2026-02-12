scorecardresearch
 
गिफ्ट हो तो ऐसा... इस कंपनी ने कर्मचारियों को दिए 3.5 करोड़ के गोल्ड आइटम!

कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई पोस्ट या वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बीच ऐसी एक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसे इसलिए क्योंकि सिंगापुर की एक कंपनी ने अपने लॉयल वर्कर को 3.5 करोड़ रुपये से अधिक सोने के स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया है. 

सिंगापुर की एक कंपनी ने अपने लॉयल वर्कर को 3.5 करोड़ रुपये से अधिक सोने के स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया है. (Photo : Pexels )
भारत में टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर आए दिन कोई न कोई पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है. इसे लेकर हर बार एक नई और बड़ी बहस छिड़ जाती है. लेकिन इस बीच सिंगापुर की एक कंपनी ने अपने वर्कर के लिए जो किया उसे सुनकर हर कोई हैरान है. कंपनी ने अपने लॉयल वर्कर को 35 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सोने की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है . चांग चेंग होल्डिंग्स कंपनी ने उन कर्मचारियों को सम्मानित किया है, जो कंपनी में 10 साल या उससे ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं. इन स्मृति चिन्ह का वजन 20 से 30 ग्राम के बीच है. 

शिन मिन डेली न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ,चांग चेंग होल्डिंग्स की शुरुआत 1994 में एक छोटे चीनी सब्जी-चावल स्टॉल से हुई थी. अब, पिछले 30 सालों में यह कंपनी 160 रेस्तरां और 30 से ज्यादा कॉफी शॉप चला रही है और 1,200 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रही है. 

लॉयल वर्कर के लिए तोहफा 

सिंगापुर स्थित इस कंपनी ने हाल ही में अपनी 32वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया. इस दौरान यहां पर डिनर का आयोजन किया गया है, जहां लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे वर्कर को गोल्ड की स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया है. कंपनी में 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारी को फिर चाहे उनकी भूमिका कुछ भी हो, उन्हें 999 फीसदी शुद्ध सोने से बना स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं. 

इस गोल्ड स्मृति चिन्ह पर कंपनी का हेडक्वाटर और ब्रांड लोगो बना हुआ है और कर्मचारी के कार्यकाल के साल के साथ (20, 25 या 30 ग्राम) और “999 शुद्ध सोना” लिखा हुआ है. हर पट्टिका को एसके ज्वेलरी के रेड गिफ्ट बॉक्स में रखा गया है, जिसमें पारदर्शी डिस्प्ले और फ्रेम था और नीचे की ओर वर्कर के नाम लिखें हुए हैं. 

खर्च किए इतने करोड़ रुपये 

जानकारी के अनुसार, 10 से 14 साल से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को 20 ग्राम की स्वर्ण पट्टिका दी गई, जबकि 15 से 19 साल वाले कर्मचारियों को 25 ग्राम की पट्टिका मिली है. चांग चेंग कंपनी में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 30 ग्राम का पदक प्रदान किया गया.  शुजी ज्वेलरी की वेबसाइट के मुताबिक, 999 सोने के प्रत्येक ग्राम की कीमत 271 सिंगापुर डॉलर है. इन आंकड़ों के बेसिस पर कर्मचारियों को दिए गए पुरस्कारों की कुल कीमत 500,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक हो सकती है, जो लगभग 3.5 करोड़ रुपये के बराबर है. 

---- समाप्त ----
