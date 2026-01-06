scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘ये ससुरी... जिंदगी तबाह कर दी है!’ शादी से पहले वायरल शिखर धवन और उनकी गर्लफ्रेंड का ये वीडियो

शिखर धवन उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं. लगभग हर दिन वह अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ नया पोस्ट करते नजर आते हैं. बीते कुछ समय से भारतीय खिलाड़ी रील्स शेयर करने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इस ट्रेंड में शिखर धवन भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement
X
शिखर धवन को आखिर मटर को लेकर क्या शिकायत है (Photo:Insta/shikhardofficial)
शिखर धवन को आखिर मटर को लेकर क्या शिकायत है (Photo:Insta/shikhardofficial)

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन  क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर शिखर धवन सोशल मीडिया पर अपने मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज से फैंस का दिल जीतते रहते हैं.इंस्टाग्राम पर उनकी मौजूदगी काफी दमदार है, जहां वह अक्सर फनी रील्स, डांस वीडियो और पर्सनल मोमेंट्स शेयर करते दिखाई देते हैं.

शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ भी कई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.कई बार ये वीडियो रिलेशनशिप गोल्स भी कहे जाते हैं, तो कई बार फैंस शिखर के सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ करते हैं.

यह भी पढ़ें: दूसरी बार शादी करेंगे शिखर धवन, गेस्ट बनेंगे फिल्मी सितारे, कौन है होने वाली दुल्हन?

सम्बंधित ख़बरें

गूगल इंजीनियर ने बेंगलुरु और लंदन की सैलरी की तुलना कर कमाई की असली तस्वीर सामने रखी. (Photo: Pixabay)
विदेश की करोड़ों कमाई या भारत की 45 लाख की नौकरी? गूगल इंजीनियर ने खोली सैलरी की सच्चाई
Indian tea seller in USA
US में एक कप चाय इतने डॉलर में बेच रहा इंडियन... बताया कितनी होती है कमाई
bangalore-man-chat-with-landlord-goes-viral-over-rs-10-lakh-deposit
बेंगलुरु में घर किराए पर लेना बना लग्जरी, मकान मालिक ने मांगा 10 लाख का डिपॉजिट
चॉकलेट देने के दौरान एक मासूम बच्ची का किडनैप होने का डर बच्चों की असुरक्षा और छीने हुए बचपन की सच्चाई दिखाता है. ( Photo: Instagram/ @winnergirls.official)
भैया प्लीज किडनैप मत करना…' चॉकलेट से पहले बच्ची ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
mar-a-lago-how-secret-place-where-trump-watched-venezuela-strike
मार-ए-लागो क्लब... कितनी खुफिया है ये जगह, जहां बैठकर वेनेजुएला पर स्ट्राइक देख रहे थे ट्रंप

इसी कड़ी अब शिखर धवन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ‘मटर’ को लेकर मजेदार शिकायत करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. दरअसल, यह रील अभिनेता रघुवीर यादव की फिल्म घुमकेतू के एक चर्चित सीन से प्रेरित है. वे वायरल रील में वह यह दिखाते नजर आते हैं कि मटर के सीजन में हर सब्जी और हर डिश में मटर ही मटर दिखने लगती है, जिससे इंसान तंग आ जाता है.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

फिल्म के इस सीन में मटर के सीजन के दौरान हर डिश में मटर देखकर झुंझलाहट दिखाई जाती है, और ठीक उसी एक्सप्रेशन व डायलॉग्स के साथ शिखर धवन ने इस रील को रीक्रिएट किया है. उनका यह देसी ह्यूमर वाला अंदाज़ फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग कमेंट्स में हंसी-हंसी वाले इमोजी और मज़ेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

देखिए ओरिजनल सीन

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 (@zee5)

सोशल मीडिया पर इस रील को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. यूज़र्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ‘गब्बर’ का यह अंदाज बेहद रियल और रिलेटेबल है. कुछ लोग ये भी लिखते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब आप किस लाइन में आ गए. वहीं किसी का कहना है कि भाई, ये दर्द तो हर घर का है.

दूसरी बार शादी करेंगे भारतीय टीम के 'गब्बर'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी सोफी शाइन से फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने की खबर है. बताया जा रहा है कि शादी का आयोजन दिल्ली-एनसीआर में किया जाएगा. यह समारोह निजी लेकिन भव्य होगा, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे.
 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement