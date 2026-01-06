‘ये ससुरी... जिंदगी तबाह कर दी है!’ शादी से पहले वायरल शिखर धवन और उनकी गर्लफ्रेंड का ये वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर शिखर धवन सोशल मीडिया पर अपने मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज से फैंस का दिल जीतते रहते हैं.इंस्टाग्राम पर उनकी मौजूदगी काफी दमदार है, जहां वह अक्सर फनी रील्स, डांस वीडियो और पर्सनल मोमेंट्स शेयर करते दिखाई देते हैं.

शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ भी कई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.कई बार ये वीडियो रिलेशनशिप गोल्स भी कहे जाते हैं, तो कई बार फैंस शिखर के सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ करते हैं.

इसी कड़ी अब शिखर धवन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ‘मटर’ को लेकर मजेदार शिकायत करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. दरअसल, यह रील अभिनेता रघुवीर यादव की फिल्म घुमकेतू के एक चर्चित सीन से प्रेरित है. वे वायरल रील में वह यह दिखाते नजर आते हैं कि मटर के सीजन में हर सब्जी और हर डिश में मटर ही मटर दिखने लगती है, जिससे इंसान तंग आ जाता है.

फिल्म के इस सीन में मटर के सीजन के दौरान हर डिश में मटर देखकर झुंझलाहट दिखाई जाती है, और ठीक उसी एक्सप्रेशन व डायलॉग्स के साथ शिखर धवन ने इस रील को रीक्रिएट किया है. उनका यह देसी ह्यूमर वाला अंदाज़ फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग कमेंट्स में हंसी-हंसी वाले इमोजी और मज़ेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इस रील को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. यूज़र्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ‘गब्बर’ का यह अंदाज बेहद रियल और रिलेटेबल है. कुछ लोग ये भी लिखते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब आप किस लाइन में आ गए. वहीं किसी का कहना है कि भाई, ये दर्द तो हर घर का है.

दूसरी बार शादी करेंगे भारतीय टीम के 'गब्बर'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी सोफी शाइन से फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने की खबर है. बताया जा रहा है कि शादी का आयोजन दिल्ली-एनसीआर में किया जाएगा. यह समारोह निजी लेकिन भव्य होगा, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे.



