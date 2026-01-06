scorecardresearch
 
दूसरी बार शादी करेंगे शिखर धवन, गेस्ट बनेंगे फिल्मी सितारे, कौन है होने वाली दुल्हन?

शिखर धवन और सोफी शाइन कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ समय से साथ रह भी रहे हैं. अब खबर आ रही है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं.

शिखर धवन और सोफी (Photo: Instagram/@sophieshine93)
शिखर धवन और सोफी (Photo: Instagram/@sophieshine93)

पूर्व इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के घर दूसरी बार शहनाई बजने वाली है. इंडियन क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले धवन अपनी गर्लफ्रेंड और आयलैंड की मॉडल सोफी शाइन से जल्द शादी करने वाले हैं. दोनों ही लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में दोनों कपल शादी करने वाले हैं. इसके लिए शानदार सेलिब्रेशन फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-NCR में होंगे. जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों के बड़े नाम शामिल होंगे. शादी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं.

एक सूत्र ने HT को बताया, 'दोनों के लिए एक नई शुरुआत है और वे इससे काफी खुश हैं. शादी की तैयारियों में शिखर पर्सनली शामिल रहे हैं ताकि उनकी खुशियों में कोई कमी ना रहें.

चैंपियंस ट्रॉफी में देखे गए साथ
यह खबर कपल के रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बाद आई है. अफवाहें सबसे पहले तब शुरू हुईं जब धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड में शाइन के साथ देखा गया था, और कई लोग उनके साथ मौजूद मिस्ट्री वुमन के बारे में सोच रहे थे. समय के साथ सोशल मीडिया पर छोटे-मोटे क्लू और पब्लिक अपीयरेंस ने दोनों के रिश्ते को कंफर्म किया.

दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर और सोफी की मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी. दोनों पहले दोस्त बने और ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद IPL 2024 के दौरान भी सोफी को कई मौकों पर देखा गया. 

बता दें कि इससे पहले शिखर की शादी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली आयशा से हुई थी. जिनका एक बेटा जोरावर धवन है. धवन से 10 साल बड़ी आयशा किक बॉक्सर हैं. साल 2012 में शिखर धवन ने आयशा से शादी की थी. सितंबर 2021 में आयशा ने धवन से अलग होने की जानकारी दी थी. 2023 में दोनों का तलाक मंजूर हुआ था.

कौन हैं सोफी शाइन?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोफी एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं. जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है. उनके पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री है और उन्होंने पहले आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज में पढ़ाई की है. फिलहाल वह अबू धाबी, UAE में स्थित नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करती हैं. ज्यादा लाइमलाइट में न रहने के बावजूद, सोफी ने अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश फोटोज से लोगों का ध्यान खींचा है.

---- समाप्त ----
