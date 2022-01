'चार बार Sexual Assault किया', युवक ने सेलिब्रेटी लड़की पर लगाया सनसनीखेज आरोप

अमेरिकी टिकटॉकर जैक राइट (TikToker Jack Wright) ने अपनी साथी और सोशल मीडिया स्टार सिएना गोमेज़ (Sienna Mae Gomez) पर यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) का आरोप लगाया है. जैक और सिएना दोनों की उम्र 18 साल है और दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं.

दरअसल, 18 वर्षीय जैक राइट ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर 17 मिनट का एक वीडियो साझा किया, जिसका शीर्षक था- What Sienna Mae Did to Me. इस वीडियो में जैक ने अपने पूर्व मित्र और ऑनलाइन सहयोगी सिएना गोमेज़ पर Sexual Assault के कई आरोप लगाए. जैक ने गोमेज़ द्वारा उत्पीड़न के चार मामलों का जिक्र किया, जिसमें Hawaii (अमेरिका) में मई 2021 में हुई एक यौन उत्पीड़न की घटना भी थी.

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसके मुताबिक सिएना गोमेज़ TikToker जैक राइट को 'बेतरतीब ढंग' से किस करती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो के आधार पर जैक ने आरोप लगाया कि सिएना ने उस दिन 'एडवांटेज' लेने की कोशिश की थी.

Jack Wright And Sienna Gomez/YouTube

टिकटॉकर ने लड़की पर लगाए ये आरोप

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, जैक राइट ने दावा किया कि 'गोमेज़ ने मेरा फायदा उठाया, बगैर पूछे मेरे शरीर को टच करती रही.' बकौल जैक ये सब गोमेज़ ने तब किया जब वह एक पार्टी में सोफ़े पर बेसुध पड़ा था.

इस कथित यौन उत्पीड़न के वीडियो को सोशल मीडिया पर जैक के एक दोस्त द्वारा शेयर किया गया, जिसने घटना के वक्त जैक के बगल में बैठे होने का दावा किया. जैक के दोस्त ने बताया कि उसी ने सिएना गोमेज़ को जैक से अलग किया था.

जैक ने इसके अलावा गोमेज़ पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. जैक का कहना है कि सिएना गोमेज़ उसकी बचपन की दोस्त थी, वह जबरन मेरे घर में घुस आती थी. एक रात तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की. जैक राइट ने दावा किया कि गोमेज़ को बार-बार मना किया लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की. कभी-कभी मुझे मजबूरन ठंड में फर्श पर या घर के बाहर सोना पड़ता. उसका उग्र रवैया कई बार पार्टियों में भी देखने को मिल जाता था.

लड़की ने आरोपों से किया इंकार

हालांकि, गोमेज़ ने इन आरोपों से इनकार किया है. गोमेज़ के प्रतिनिधियों ने जैक और उसके दोस्त के दावों को 'काल्पनिक' और 'बदनाम करने की साजिश' बताया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस जोड़ी के बीच 'सहमति और सौहार्दपूर्ण' संबंध थे. लेकिन जब से गोमेज़ और जैक अलग हुए हैं तब से झूठे आरोप लगाए जाने लगे.

गोमेज़ के प्रतिनिधियों ने एक बयान में कहा है- "ये आरोप न केवल निराधार और झूठे हैं, बल्कि उनके हालिया वीडियो का जारी होना इस बात का संकेत है कि जैक और उसके कुछ दोस्त अपने झूठ को आगे बढ़ाने के लिए बैसाखी के रूप में वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं."