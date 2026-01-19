scorecardresearch
 
जयपुर के इस भिखारी से बैंक से बाहर आता है SBI स्टाफ और... वीडियो हो रहा शेयर

जयपुर की चौड़ा रास्ता स्थित SBI शाखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारी व्हीलचेयर पर बैठे एक दिव्यांग व्यक्ति की बैंकिंग जरूरतों में मदद करने के लिए खुद बाहर आते नजर आ रहे हैं.

जयपुर की SBI ब्रांच में कर्मचारियों ने दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए बैंक से बाहर आकर उसका काम किया. ( Photo: Instagram/@so_nawane_dinesh )
जयपुर की एक बैंक शाखा से इंसानियत को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की जयपुर स्थित चौड़ा रास्ता शाखा का है, जहां बैंक कर्मचारियों ने एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए खुद बैंक से बाहर आकर उसकी सभी बैंकिंग जरूरतें पूरी की. यह व्यक्ति पिछले पांच साल से बैंक के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी हर महीने उसका काम सम्मान और संवेदना के साथ पूरा किया जाता है. यह वीडियो इंसानियत की मिसाल बन गया है.

सीढ़ियां न चढ़ पाने पर भी नहीं रोकी मदद
वीडियो में दिख रहा है कि एक दिव्यांग व्यक्ति, जो सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ है, बैंक के बाहर एक खास साइकिल पर बैठा हुआ है. वह पिछले करीब 5 साल से बैंक के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन इसके बावजूद हर महीने उसका बैंक का काम बिना किसी परेशानी के हो रहा है. बैंक कर्मचारी उसे अंदर बुलाने के बजाय खुद बाहर आते हैं और वहीं सड़क पर फॉर्म भरने से लेकर पैसे जमा करने तक की सारी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं.

परिवार के लिए करता है संघर्ष
वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में बताया कि यह व्यक्ति चल नहीं सकता और साइकिल पर बैठकर भीख मांगता है, ताकि हर महीने अपने गांव में रहने वाले परिवार को पैसे भेज सके. उसकी मेहनत और जिम्मेदारी लोगों को भावुक कर रही है.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
बैंक कर्मचारियों का व्यवहार पूरी तरह सम्मान और संवेदना से भरा हुआ नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू गया है. जैसे-जैसे यह वीडियो वायरल हो रहा है, लोग एसबीआई कर्मचारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि जब जिंदगी पहले से ही मुश्किल हो, तब ऐसी छोटी-छोटी दयालुता किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है. यह घटना हमें याद दिलाती है कि अगर भगवान किसी से कुछ छीन लेता है, तो कहीं न कहीं इंसानियत का हाथ आगे बढ़ाने के लिए भी भेज देता है. 

