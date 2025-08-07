चैलेंज के चक्कर में हाई हील्स पहनकर स्टंट कर रही थी रशियन महिला, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर अलग अलग चैलेंज वायरल होते रहते हैं. लेकिन, कई बार इन चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में वो खुद का नुकसान कर बैठते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ रूस की रहने वाली मारियाना बारुतकिना नाम की महिला के साथ. उन्होंने एक चैलेंज पूरा करने के लिए वीडियो बनाया, लेकिन एक गलती की वजह से महिला की चोट लग गई. अब महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि वो किस तरह से इस चैलेंज को पूरा करते वक्त चोटिल हो जाती है...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले महिला किचन काउंटर पर रखे एक डिब्बे पर चढ़ती है और डिब्बे पर सिर्फ एक पांव ही रखती है. इसके बाद डिब्बे पर रखे एक पांव के सहारे ही उठने की कोशिश करती है. इतना ही नहीं, इस वक्त इस महिला के एक हाथ में एक और डिब्बा होता है और महिला हाई हील्स पहने नजर आती है. संतुलन बिगड़ने से महिला फिसलकर पीठ के बल नीचे गिर जाती है.

बता दें कि रशियन महिला ने कुछ ही हफ्ते पहले एक बच्चे को जन्म दिया था. इस घटना के बाद महिला ने वीडियो साझा करते हुए बताया कि गिरने की वजह से उसके रीढ़ में चोट लगी है जिसके कारण उसे TH9 कंप्रेशन फ्रैक्चर आया है.

किस चैलेंज को कर रही थी फॉलो

दरअसल, ये महिला स्टिलेट्टो चैलेंज (The Stiletto Challenge) को पूरा करने की कोशिश कर रही थी. यह चैलेंज निकी मिनाज स्टिलेट्टो चैलेंज के नाम से फेमस हो रहा है, इसमें लोग हाई हील्स पहन कर अलग-अलग तरह की चीजों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस ट्रेंड की शुरूआत 2013 में निकी मिनाज के एक म्यूजिक वीडियो हाई स्कूल से हुई है. इस वीडियो में निकी मिनाज हाई हील्स पहने हुए एक पैर को दूसरे पर रखकर संतुलन बनाती नजर आती हैं. उनका यह पोज सोशल मीडिया पर स्टिलेट्टो चैलेंज के नाम से खूब वायरल हो रहा है.

