काठमांठू के इस मशहूर पब में राहुल गांधी ने की पार्टी? देखें VIDEOS

सोशल मीडिया पर नेपाल के काठमांठू का एक नाइटक्लब सुर्खियों में है. नाम है- Lord Of The Drinks. बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इसी नाइटक्लब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पार्टी करने गए थे. उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी नाइटक्लब जैसी जगह में खड़े नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की सियासत गरमा गई है. kathmandupost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी Kathmandu Marriott Hotel, Naxal में ठहरे हैं. काठमांडू के Marriott Hotel से करीब 2 किमी की दूरी पर ही यह पब स्थित है.

Rahul Gandhi is a REAL person.

He does things that REAL people do.

He attends his friends’ celebrations, visits his family, looks after them.



On the other hand we have a leader whose entire life including his past, education, marital status is a sham .pic.twitter.com/9X2lZY2Dh8