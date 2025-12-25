scorecardresearch
 
बॉक्सर ने पूछा- और कैसे हो, PM मोदी बोले - तेरे जैसा ही हूं... रिएक्शन वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हरियाणा के बॉक्सर से बात कर रहे हैं. पीएम मोदी और खिलाड़ी के बीच की बातचीत काफी मजेदार है और लोगों को खूब गुदगुदाती है. जानते हैं आखिर बॉक्सर ने पीएम मोदी से क्या कहा, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है.

पीएम मोदी ने हरियाणा के उभरते बॉक्सर से की बातचीत (Photo - You Tube/Narendra Modi )
सांसद खेल महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के प्रतिभावान खिलाड़ियों से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने हरियाणा के एक उभरते बॉक्सर से बातचीत की जो ओलंपिक में जाने का सपना देखता है. बातचीत की शुरुआत ही इतनी मजेदार थी कि देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया. 

जैसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं - नीरज, राम-राम. उधर से बॉक्सर का जवाब मिलता है - और कैसे हो. इस पर पीएम मोदी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं - मैं तेरे जैसा ही हूं. इस बॉक्सर के साथ पीएम मोदी की बातचीत का ये हिस्सा काफी वायरल हो रहा है. बॉक्सर नीरज ने इतनी मासूमियत से पीएम से सवाल करता है और उनके सवालों के जवाब देता है, जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए. 

बॉक्सर नीरज की मासूमियत ने लोगों को किया कायल
आगे पीएम मोदी बॉक्सर से पूछते हैं - अच्छा नीरज, ये नीरज का नाम सुनकर ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं. इस पर फिर बॉक्सर मासूमियत से जवाब देता है- हां जी. इसके बाद  पीएम नीरज को अपने बारे में कुछ बताने को कहते हैं. बॉक्सर बताता है कि मेरा नाम नीरज है जी. मेरे पिता जी का नाम बलवान सिंह है. वो कॉपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं. मम्मी घर का काम करती है और मैं हरियाणा के टोहाना के डांगरा गांव का रहने वाला हूं.

मैं बॉक्सिंग खिलाड़ी हूं और नेशनल मेडलिस्ट भी हूं. पीएम मोदी ने पूछा - आपने खेलों में आगे करियर बनाने का सोचा है. इस पर नीरज ने कहा- हां जी, मैं आगे बॉक्सिंग मे आगे जाना चाहता है. पीएम मोदी ने जब पूछा कि क्या आप मोबाइल पर इंटरनेट पर दुनिया के बड़े-बड़े बॉक्सरों के मैच देखते हैं. इस पर नीरज ने कहा कि हां, जरूर देखता हूं. दुनिया के भी और अपने देश के भी बड़े बॉक्सरों के खेल देखता हूं और उनसे सीखता हूं. इससे मोटिवेट भी होता हूं. 

पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए की बातचीत
पीएम मोदी ने फिर नीरज से मजाकिया अंदाज में पूछा कि जब आप मोबाइल पर बैठे रहते होगे तो आपके पिता जी कहते होंगे ये क्या कर रहे हो. जाओ जाकर खेलो. नीरज ने बतााय कि हां ऐसा तो होता है, लेकिन बॉक्सरों की अच्छी फाइट देखकर खुद को रोक नहीं पाता. 

नीरज ने ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का किया वादा
पीएम मोदी ने पूछा कि क्या नीरज क्या मैं आज मानकर जाऊं कि आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीताएगा. इस पर नीरज ने बताया कि हां जी, जरूर. इस पर लोग तालियां बजाने लगे. नीरज ने कहा कि इस ओलंपिक में या उसके अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आऊं और आपके हाथ में लाकर दे दूं.

---- समाप्त ----
