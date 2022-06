Amir Liaqat Hussain Death: पाकिस्तानी सांसद जो भारतीय रील्स में छा गया!

भारतीय रील्स में अक्सर दिखने वाले और जाने माने चेहरे आमिर लियाकत की मौत हो गई है. पाकिस्तान के सांसद आमिर लियाकत 49 साल के थे. वह पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट रहे हैं.

आमिर लियाकत भारत में भी काफी चर्चित रहे हैं. वह अक्सर मीम में दिखते रहते हैं. आमिर अपने वाह-वाही देने के अंदाज के लिए काफी मशहूर रहे हैं. आमिर ने पहले अपनी पहचान एक होस्ट के तौर पर बनाई थी. साल 2001 में आमिर ने Geo TV ज्वाइन किया था. वहां वह एक धार्मिक कार्यक्रम Aalim Online को होस्ट करते थे. इसी दौरान उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हो गई थी.

पिछले कुछ सालों से, आमिर Geo TV और Bol News के लिए रमजान ट्रांसमिशन्स को होस्ट किया करते थे. आखिरी बार वह होस्ट के तौर पर 'बोल हाउस' नाम के एक शो में दिखे थे.

आमिर राजनीति में भी काफी एक्टिव थे. उन्होंने मार्च 2018 में पीटीआई पार्टी ज्वाइन किया था और फिर चुनाव के बाद वह कराची से सांसद चुने लिए गए थे. आमिर कुछ सालों से मीडिया इंडस्ट्री में भी काम कर रहे थे.

आमिर लियाकत सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते थे. इंस्टाग्राम पर उन्हें 6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते थे. वहीं ट्वीटर पर उनके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे.

You will be missed Dr amir Liaquat.

Thank you for giving some epic memes content. #amirliaquat #RIPLegend pic.twitter.com/Sxj3RN8SPK