scorecardresearch
 

Feedback

टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क पर पानी! भारतीय ने दिखाई न्यूयॉर्क की हकीकत

न्यूयॉर्क सिटी की चमक-दमक के बीच एक भारतीय युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क किनारे भरे पानी और गड्ढे की हालत दिखाता है.

Advertisement
X
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई (Photo:Insta/@gaurav_mishra_talks)
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई (Photo:Insta/@gaurav_mishra_talks)

न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया की सबसे चमकदार और विकसित शहरों में गिना जाता है, लेकिन एक भारतीय युवक का वीडियो इस छवि के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाता है. इंस्टाग्राम पर गौरव मिश्रा नाम के भारतीय ने मैनहैटन की व्यस्त सड़क पर चलते हुए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया. जैसे ही वह कैमरा घुमाते हैं, सड़क के कोने पर जमा पानी और बड़े गड्ढे की तस्वीर दिखाई देती है. यह जगह टाइम्स स्क्वायर से कुछ ही दूरी पर स्थित 42वीं स्ट्रीट का हिस्सा है.

वीडियो के अंत में उन्होंने एक लाइन डाली कि दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में भी कमियां होती हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्यूयॉर्क सच में जितना चमकदार और साफ-सुथरा दिखता है, उतना है भी?

न्यूयॉर्क चमकदार जरूर है...

सम्बंधित ख़बरें

Charity shop rare plate sells for thousands
दुकानदार ने 200 रुपये में खरीदी थी एक प्लेट, जांच कराई तो पता चला लाखों है कीमत  
tetra pack liquor
कितने सस्ते होते हैं व्हिस्की के ट्रैटा पैक और इनकी बिक्री पर क्यों खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट? 
शाकाहारी महिला को ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा,  स्विगी-रेस्टोरेंट पर 1 लाख का जुर्माना
शाकाहारी महिला को ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा, स्विगी-रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का मुआवजा 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है. यहां रोज 42 बच्चे पढ़ने आते हैं. स्कूल में सिर्फ दो टीचर हैं. ( Photo: Critical Citizen)
नाक की स्पेलिंग 'Noge', आंख की Ley... टीचर की अंग्रेजी देखकर हर कोई हैरान!देखें वीडियो 
Congo plane fire video
रनवे पर उतरते ही आग का गोला बना प्लेन... Video में देखिए भयावह हादसा 

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि न्यूयॉर्क चमकदार जरूर है, पर उसकी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं. टूटती सड़कें, पानी भरना, भीड़भाड़ और मौसम की वजह से बनी दिक्कतें रोजमर्रा का हिस्सा हैं.

देखें वायरल वीडियो

 

कई दर्शकों ने तुलना करते हुए लिखा कि फिर भी यह शहर भारत के कई शहरों से बेहतर है. कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क की आर्थिक ताकत और इसके विशाल आकार का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में ऐसी समस्याएं होना आम बात है.

Advertisement

कुछ भारतीय यूजर्स ने कहा कि इस शहर में प्रदूषण भी कम नहीं है और अगर इसकी तुलना करनी है तो अमेरिका के दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों को भी दिखाना चाहिए. वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि ऐसी समस्याएं दुनिया भर के बड़े शहरों में दिखती हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement