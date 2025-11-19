टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क पर पानी! भारतीय ने दिखाई न्यूयॉर्क की हकीकत

न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया की सबसे चमकदार और विकसित शहरों में गिना जाता है, लेकिन एक भारतीय युवक का वीडियो इस छवि के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाता है. इंस्टाग्राम पर गौरव मिश्रा नाम के भारतीय ने मैनहैटन की व्यस्त सड़क पर चलते हुए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया. जैसे ही वह कैमरा घुमाते हैं, सड़क के कोने पर जमा पानी और बड़े गड्ढे की तस्वीर दिखाई देती है. यह जगह टाइम्स स्क्वायर से कुछ ही दूरी पर स्थित 42वीं स्ट्रीट का हिस्सा है.

वीडियो के अंत में उन्होंने एक लाइन डाली कि दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में भी कमियां होती हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्यूयॉर्क सच में जितना चमकदार और साफ-सुथरा दिखता है, उतना है भी?

न्यूयॉर्क चमकदार जरूर है...

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि न्यूयॉर्क चमकदार जरूर है, पर उसकी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं. टूटती सड़कें, पानी भरना, भीड़भाड़ और मौसम की वजह से बनी दिक्कतें रोजमर्रा का हिस्सा हैं.

कई दर्शकों ने तुलना करते हुए लिखा कि फिर भी यह शहर भारत के कई शहरों से बेहतर है. कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क की आर्थिक ताकत और इसके विशाल आकार का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में ऐसी समस्याएं होना आम बात है.

कुछ भारतीय यूजर्स ने कहा कि इस शहर में प्रदूषण भी कम नहीं है और अगर इसकी तुलना करनी है तो अमेरिका के दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों को भी दिखाना चाहिए. वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि ऐसी समस्याएं दुनिया भर के बड़े शहरों में दिखती हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं हैं.

