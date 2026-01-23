'इस महिला से न फ्लर्ट करें, न घर ले जाएं...', यहां पुलिस ने क्यों जारी किया ऐसा अलर्ट

अमेरिका में पुलिस ने एक महिला से गलती से भी फ्लर्ट न करने का अलर्ट जारी किया है. मियामी पुलिस के मुताबिक, महिला से दोस्ती कर उसे घर ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि मियामी के बारों में वह कई पुरुषों के साथ फ्लर्ट और दोस्ती कर चुकी है. जिसके बाद उनके घर डकैती को अंजाम दिया गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 39 साल की इस महिला का नाम कई डकैतियों से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने तीन पुरुषों को नशीली दवा देने के आरोप में इस महिला के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज किए जाने के बाद जनता को चेतावनी दी है. पुलिस ने कहा कि उस महिला से फ्लर्ट न करें या उसे घर न ले जाएं. उसे उन पुरुषों से हजारों डॉलर का कीमती सामान चुराते हुए भी पकड़ा गया था.

39 साल की सारा जीन तवानो को मियामी के डाउनटाउन स्थित शुगर नामक नाइटक्लब से गिरफ्तार किया गया, जहां कथित पीड़ितों में से एक की उससे मुलाकात हुई थी. पुलिस का मानना ​​है कि महिला वहां पुरुषों को यह विश्वास दिलाने के लिए गई थी कि वह उनके साथ कैजुएल रिलेशनशिप में रहना चाहती है. ताकि वह उन्हें अकेले में ले जाकर उनका सामान चुरा सके.

पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस के सामने आकर बताया कि वह अक्टूबर 2025 में शहर के एक अन्य क्लब में तवानो से मिला था. पुलिस के हलफनामे के अनुसार, उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसे उस रात की कई बातें याद नहीं हैं और उसे यह भी याद नहीं है कि उसने महिला को अपने अपार्टमेंट में आने के लिए आमंत्रित किया था. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तवानो को उस व्यक्ति के अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए और फिर बाद में अलग कपड़े पहने हुए और दो सूटकेस लेकर घर से निकलते हुए देखा गया, जो उसके पास प्रवेश करते समय नहीं थे.

दोस्ती के जाल में फंसाकर उड़ा लेती थी लोगों के महंगे सामान

पीड़ितों ने बताया कि कथित चोरी में उन्हें लगभग 26,426 डॉलर मूल्य का सामान का नुकसान हुआ, जिसमें उनके आवास से चुराई गई कई विलासिता की वस्तुएं शामिल हैं. पीड़ित तावानो ने बताया कि लुई विटन के हैंडबैग और वॉलेट, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, वैलेंटिनो, वर्साचे, गुच्ची, सेंट लॉरेंट के बैग और सोने-हीरे के कई गहने चोरी हो गए. पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट तावानो से मेल खाते हैं.

एक महीने से अधिक समय बाद, तावानो पर 10 दिसंबर, 2025 की रात को एल पैटियो विनवुड नाइटक्लब में एक अन्य व्यक्ति से मिलने का आरोप लगाया गया है. उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तावानो के साथ होटल बार में कुछ समय बिताने के बाद, वे दोनों उसके होटल के कमरे में वापस चले गए, जहां उसे "गंभीर बेहोशी" हो गई और वह अगली सुबह तक नहीं जागा.

पुलिस ने पुष्टि की कि दोनों के एक साथ रात बिताने के बाद उस व्यक्ति का बटुआ और आईफोन 17 दोनों गायब हो गए थे. इन चोरियों के अलावा, उस व्यक्ति ने बताया कि उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों का उपयोग करके कुल 14,000 डॉलर के अवैध लेनदेन किए गए थे.दूसरी घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने बताया कि तीसरी घटना तब घटी जब एक व्यक्ति ने अपनी 38,000 डॉलर की सोने की रोलेक्स घड़ी और 1,500 डॉलर कैश गायब होने की शिकायत दर्ज कराई. पहले दो व्यक्तियों की तरह, तीसरे पीड़ित ने भी बताया कि बेहोश होने से पहले उसे अचानक मतली, कमजोरी और चक्कर आने लगे.

कपड़ों के नीचे मिला था कोकीन

रविवार को गिरफ्तारी के बाद तवानो ने स्वीकार किया कि उसके पास ड्रग्स थे. पुलिस ने भी पुष्टि की कि महिला ने कोकीन अपने कपड़े के अंदर छिपाए थे. उसके पर्स में एमडीएमए और सेरोक्वेल पाए गए थे. इन दोनों पदार्थों का इस्तेमाल डेट रेप ड्रग्स के रूप में किया जा सकता है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, उसके पर्स से जैगरमिस्टर की एक बोतल भी मिली, जिसमें तरल पदार्थ के भीतर एक पाउडर जैसा पदार्थ तैरता हुआ और नीचे जमा हुआ दिखाई दे रहा था. तावानो को फिलहाल जेल में हिरासत में रखा गया है.

