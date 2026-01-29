कितना खतरनाक है Methylenedioxymethamphetamine ड्रग, जिसे लेते ही हुई लड़की की मौत!

इंग्लैंड में एक लड़की ने एक ड्रग्स का डोज ले लिया. इसके बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती कराने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई. दो किशोरों पर नॉरफोक की पुलिस ने लड़की को ड्रग्स देने का आरोप लगाया.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉरफोक के ग्रेट यारमाउथ स्थित हॉपटन में एक घर पर तब पैरामेडिक्स को बुलाया गया. जब वहां एक लड़की के बीमार पड़ने की सूचना मिली. इसके बाद आपातकालीन सेवा की टीम वहां पहुंची. उस लड़की को तुरंत जेम्स पैगेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी.

इस घटना के बाद पुलिस ने दो किशोरों पर आरोप लगाया कि लड़की को दोनों ने Methylenedioxymethamphetamine नाम का ड्रग्स दिया था. नॉरफोक पुलिस ने सोमवार को 18 साल के कियान लॉकेट और नाथन लाफिट को गिरफ्तार भी कर लिया. उन्हें हिरासत में भेज दिया गया और फिर उन्हें नॉर्विच मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. दोनों पर एमडीएमए की आपूर्ति करने और एमडीएमए की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.आरोपियों को आगे की हिरासत में भेज दिया गया है और उन्हें 25 फरवरी को नॉर्विच क्राउन कोर्ट में पेश होना होगा.

क्या है Methylenedioxymethamphetamine

इस घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये Methylenedioxymethamphetamine का ड्रग्स होता क्या है, जिसके एक डोज से लड़की की मौत हो गई. हॉलीवुड फिल्मों और वेबसीरीज में अक्सर कई तरह के ड्रग्स का जिक्र होते देखते हैं. इसमें कोकीन, वाइट पाउडर, फेंटेनल के साथ एक और ड्रग्स का नाम लिया जाता है, जिसे एमडीएमए (MDMa) कहते हैं. इसी एमडीएमए का फुलफॉर्म Methylenedioxymethamphetamine है. शॉर्ट में इसे एमडीएम कहते हैं.

मिथाइलेनेडियोक्सीमेथम्फेटामाइन यानी Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), को एक्स्टेसी या मौली के नाम से भी जाना जाता है. यह एक सिंथेटिक ड्रग है जिसके स्टिमुलेंट और हल्के साइकेडेलिक असर होते हैं. इसे पहली बार 1912 में बनाया गया था. साइकोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया गया था और बाद में यह एक पॉपुलर स्ट्रीट ड्रग बन गया. हालांकि, इसके कंट्रोल्ड सब्सटेंस स्टेटस के कारण यह दुनिया भर में ज़्यादातर गैर-कानूनी हैं.

