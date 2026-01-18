ये दादा-दादी की पहली हवाई ट्रिप है... हरियाणा के युवक ने जीता दिल, वीडियो वायरल

कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती है. अगर आपके अपने साथ हो तो पहला अनुभव हर उम्र में खास बन जाता है. सोशल मीडिया पर हरियाणा के युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है. उसने अपने दादा-दादी को उनकी जिंदगी की पहली हवाई और अंतरराष्ट्रीय ट्रिप पर दुबई की सैर कराने का सपना पूरा कर दिया. युवक ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

इस वीडियो को देख यूजर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और लड़के की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया पर वारयल हो रहे इस वीडियो को Ankit Big Mouth अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां दादा-दादी पहली बार हवाई जहाज में बैठने वाले हैं. हवाई जहाज में बैठने से पहले एयरपोर्ट से वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा रहा है कि बुजुर्ग दादा-दादी बहुत खुश हैं. उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी. उनका पोता हर कदम पर उनका साथ दे रहा है.

भावुक होता पल

वहीं, वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि दादी इमोशनल होकर अपने पोते को दुआएं दे रही हैं. युवक के दादा गर्व से कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी विदेश घूम पाएंगे. आज के टाइम पर मीडिल क्लास के लिए हवाई जहाज में सफर करना आम बात नहीं है.

कैप्शन ने भी खींचा ध्यान

इस वीडियो को शेयर करते हुए अंकित ने कैप्शन में लिखा कि दादी जी की पहली फ्लाइट. इसके बाद क्या था लोगों को युवक की इस सोच को बहुत पसंद किया और वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो मानों बाढ़ ही आ गई.

सोशल मीडिया पर यूजर ने किया कमेंट

इस वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इतना ही नहीं कमेंट सेक्शन में लोग अपने इमोशन खुलकर जाहिर कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि जहां एक पोते ने लालच में आकर दादा-दादी की जान ले ली, वहीं इस भाई ने बुजुर्गों की आंखों में सपना जगा दिया है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा दिल खुश हो गया भाई. यह वीडियो सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि रिश्तों की अहमियत, सम्मान और प्यार दिखाता है.

