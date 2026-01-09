शॉपिंग स्टोर में घोड़ा लेकर पहुंचा शख्स, लोग देखते रह गए और वीडियो हो गया वायरल

अमेरिका में एक टारगेट स्टोर उस वक्त चर्चा में आ गया, जब एक शख्स घोड़े पर सवार होकर सीधे स्टोर के अंदर दाखिल हो गया. खरीदारी कर रहे ग्राहक और कर्मचारी यह नजारा देखकर हैरान रह गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल क्लिप में दिख रहा व्यक्ति रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉकर स्टीफन हार्मन बताया जा रहा है. वह एक अन्य व्यक्ति के साथ घोड़े पर बैठकर स्टोर की गलियों में घूमता नजर आता है. इस दौरान कुछ ग्राहक मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे, जबकि एक शख्स घोड़े को सहलाता हुआ भी दिखाई देता है.

हालात उस वक्त बिगड़ गए, जब घोड़े ने स्टोर के फर्श पर कई बार गंदगी कर दी. वीडियो में एक कर्मचारी गुस्से में कहते हुए सुना जा सकता है कि आप कर क्या रहे हैं? घोड़े को लेकर तुरंत स्टोर से बाहर निकलो.

स्टोर के अंदर घोड़े की सवारी

इसके बाद स्टोर की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और घोड़े पर सवार व्यक्ति को बाहर निकाल दिया. इससे पहले वह घोड़े के साथ पूरे स्टोर का एक चक्कर लगा चुका था. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर कॉलिन रग ने शेयर किया, जिसके बाद इस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं

देखें वायरल वीडियो

Man rides his horse through a Target store, horse poops all over the floor.



"What are you doing? Get out of the store with a horse," one Target worker said as the horse walked by.



After taking a lap around the store, the horse and riders were escorted out by security.… pic.twitter.com/parbuz0Zb2 — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस घटना को मजाकिया बताया, जबकि कई लोगों ने इसे खतरनाक करार दिया. एक यूज़र ने लिखा कि अच्छा हुआ घोड़ा घबराया नहीं, वरना किसी को चोट लग सकती थी.

गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब खुद को 'कटथ्रोट काउबॉयज' कहने वाले चार लोग घोड़ों पर सवार होकर वॉलमार्ट स्टोर में घुस गए थे. यह घटना लुइज़ियाना की थी और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

