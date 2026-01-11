scorecardresearch
 
सर्जरी के बाद बदली जुबान, होश में आते ही स्पेनिश बोलने लगा युवक; बाद में डॉक्टरों ने बताई वजह

अमेरिका में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक सामान्य सर्जरी के बाद होश में आया तो वह अचानक फर्राटेदार स्पेनिश बोलने लगा,जबकि उसे यह भाषा लगभग आती ही नहीं थी. बाद में डॉक्टरों ने इस हैरान करने वाली घटना का राज खोला.

यह चौंकाने वाला मामला अमेरिका के यूटा राज्य के रहने वाले स्टीफन चेज से जुड़ा है (सांकेतिक तस्वीर-AI)
सोचिए, आप ऑपरेशन टेबल पर हैं. सर्जरी सफल हो चुकी है. जैसे ही होश आता है, नर्स आपसे हालचाल पूछती है,लेकिन जवाब आपकी मातृभाषा में नहीं, बल्कि ऐसी भाषा में आता है, जिसे आप कभी ठीक से बोल ही नहीं पाए. अमेरिका में एक युवक के साथ ठीक यही हुआ और डॉक्टर भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए.

यह चौंकाने वाला मामला अमेरिका के यूटा राज्य के रहने वाले स्टीफन चेज से जुड़ा है. विदेशी एंजेसी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीफन की उम्र तब सिर्फ 19 साल थी. फुटबॉल खेलते वक्त घुटने में चोट लगने के बाद उनकी सर्जरी हुई. ऑपरेशन के बाद जब उन्हें होश आया, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था.बस एक चीज छोड़कर.

नर्स ने पूछा सवाल, जवाब आया स्पेनिश में

रिकवरी रूम में मौजूद नर्सों ने जब स्टीफन से साधारण सवाल पूछे, तो वह अंग्रेजी नहीं, बल्कि फर्राटेदार स्पेनिश में जवाब देने लगे. शुरुआत में मेडिकल स्टाफ को लगा कि शायद वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि स्टीफन खुद भी नहीं जानते थे कि वे स्पेनिश क्यों और कैसे बोल रहे हैं.हैरानी की बात यह थी कि स्टीफन को स्पेनिश भाषा लगभग आती ही नहीं थी. स्कूल में उन्होंने बस एक बुनियादी कोर्स किया था. न तो उन्होंने कभी धाराप्रवाह स्पेनिश बोली थी, न ही खुद को इस भाषा में सहज महसूस किया था.

यह स्थिति करीब 20 से 60 मिनट तक बनी रही. इस दौरान अगर उनसे अंग्रेजी में बात करने को कहा जाता, तो वे उलझन में पड़ जाते. बाद में जब पूरी तरह होश आया, तो उन्हें इस पूरी घटना की बहुत कम याद थी.डॉक्टरों के मुताबिक, यह कोई आम साइड इफेक्ट नहीं था. जांच के बाद विशेषज्ञों ने इसे फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम से जोड़ा जो एक बेहद दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जिसमें दिमाग के भाषा से जुड़े हिस्से अस्थायी रूप से अलग तरह से सक्रिय हो जाते हैं.

जो भाषा कभी सीखी ही नहीं, वो अचानक कैसे आ गई?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई. स्टीफन के साथ आगे चलकर जब भी सर्जरी हुई चाहे वह खेल से जुड़ी चोट हो या नाक की सर्जरी जैसे ही वह होश में आते ही फिर से स्पेनिश बोलने लगे. बाद में उन्होंने सर्जरी से पहले ही डॉक्टरों और नर्सों को चेतावनी देना शुरू कर दिया, ताकि कोई घबरा न जाए.

क्या दिमाग में छिपी होती हैं भाषाएं?

डॉक्टरों का मानना है कि बचपन में किसी भाषा का लगातार सुनना दिमाग में उसकी गहरी छाप छोड़ सकता है. एनेस्थीसिया के असर से दिमाग के कुछ दबे हुए हिस्से अचानक सक्रिय हो जाते हैं और वही भाषा बाहर आ जाती है.एक्सपर्ट का कहना है कि इंसानी दिमाग अपने भीतर कितने रहस्य छुपाए बैठा है.

---- समाप्त ----
