Video: साथ में पार्टी कर रहे थे... तभी विजय माल्या के सामने बोले ललित मोदी- 'हम भारत के भगोड़े'

सोशल मीडिया पर एक वीडियो आने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या फिर से चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, ये वीडियो किसी पार्टी का है, जिसमें ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ इंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, इस दौरान ललित मोदी व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि वो भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं. वो कैमरे में देखकर चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हम भगोड़े हैं. इस बात पर विजय माल्या भी हंसते नजर आ रहे हैं.

ये वीडियो खुद ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. ललित मोदी की ओर से वीडियो शेयर किए जाने के बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है. ललित मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- 'चलिए भारत में इंटरनेट पर फिर से धूम मचाते हैं. मेरे दोस्त विजय माल्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं. लव यू.' वीडियो में विजय माल्या और ललित मोदी की खास दोस्ती नजर आ रही है.

वीडियो में दिख रहा है कि दोनों कारोबारी एक पार्टी में हैं, जो विजय माल्या के बर्थडे पर आयोजित की गई थी. बताया जा रहा है कि इस महीने की शुरुआत में, ललित मोदी ने ही माल्या के लिए लंदन में एक भव्य जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया था. वीडियो में माल्या और ललित मोदी किसी महिला के साथ हैं और उस वक्त कोई उनका वीडियो बना रहा है. इस वीडियो में पार्टी इंजॉय करते हुए ललित मोदी चिल्लाकर कहते हैं कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं.

ललित मोदी ने दी थी पार्टी

फोटोग्राफर जिम राइडेल ने भी X पर ललित मोदी और माल्या की एक तस्वीर साझा करते हुए माल्या के लिए रखी गई बर्थ डे पार्टी के लिए ललित मोदी का शुक्रिया अदा किया है. ललित मोदी ने बाद में एक पोस्ट में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए माल्या को अपना मित्र बताया और उत्सव में शामिल होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया. बताया जा रहा है कि इस पार्टी में बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ, अभिनेता इदरीस एल्बा और फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला शामिल थे.

बता दें कि ललित मोदी साल 2010 से भारत से बाहर हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोपो के बाद भारत छोड़ना पड़ा था. इसके अलावा माल्या भी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद कानूनी मुश्किलों के चलते भारत से भाग गए.

