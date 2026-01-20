पहले बेटी का 'तस्करी कांड' और अब DGP पिता का अश्लील वीडियो कांड! रान्या राव फिर चर्चा में

कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव पर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. इस घटना के बाद से अचानक से डीजीपी की बेटी सुर्खियों में है. इनकी बेटी कोई और नहीं जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव है. वही रान्या राव जो पिछले साल दुबई से 14 किलो गोल्ड स्मगल कर बेंगलुरू ले आई थी. रान्या को DRI (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था.

रान्या अपनी कन्नड़ फिल्म 'माणिक्य' के लिए जानी जाती है. इस फिल्म में वह कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप के साथ दिखाई दी थीं.उन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है. रान्या फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है. उन पर डीआरआई ने गोल्ड स्मगलिंग के लिए 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

पिछले साल 3 मार्च की रात रान्या राव बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से 14.8 किलो सोना लेकर पहुंची थी. तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया था. लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स के कारण डीआरआई रान्या की निगरानी कर रही थी. ईडी ने रान्या राव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में रान्या को एक साल की सजा सुनाई गई और अभी वो जेल में बंद है.

दुबई से 14 किलो सोना लेकर पहुंची थी बेंगलुरू

रान्या को जब गिरफ्तार किया गया था, तब उसने ज्यादातर गहने पहन रखे थे. इसके अलावा उसने कपड़ों के अंदर सोने की छड़ें छिपाई थी. डीआरआई के सामने रान्या ने स्वीकार किया था कि उनके पास 17 सोने की छड़ थी. उनके घर से 2 करोड़ रुपये के सोने के गहने और ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद हुआ था.

रान्या ने एक साल में 30 बार दुबई की यात्रा की थी. अरेस्ट होने के 15 दिनों पहले वह चार बार दुबई की यात्रा कर चुकी थी. डीआरआई का अनुमान है कि इस दौरान उन्होंने कई किलो सोना भारत लाई थी. ईडी ने रान्या की 34 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी. उनके पास बेंगलुरू में दो घर, एक इंडस्ट्रियल प्लॉट और एक एग्रीकल्चर लैंड का टुकड़ा था.



जब अभिनेत्री की गिरफ्तारी हुई थी तब भी ये सनसनी फैल गई थी कि पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव उनके सौतेले पिता हैं. डीआरआई के अनुसार, जब रान्या सोना स्मगल करके भारत आती थी, तो खुद को आईपीएस की बेटी बताकर घर ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पर स्थानीय पुलिसकर्मियों को बुला लेती थी.

