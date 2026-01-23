scorecardresearch
 
बनते हुए देख ली 'फीणी' तो आप भी कहेंगे- 'फिर नहीं'...फैक्ट्री का घिना देने वाला वीडियो वायरल

राजस्थान के जोधपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई परेशान है. इस वीडियो को देखने के बाद खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति फीणी के आटे को पैरों गूंथकर बना रहा है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

सर्दियों के मौसम में बड़े ही शौक से खाई जाने वाली मिठाई फेनी को बनाने का वीडियो वायरल हो गया है. (Photo: x/@thetatvaindia)
सर्दियों के मौसम में बड़े ही शौक से खाई जाने वाली मिठाई फेनी को बनाने का वीडियो वायरल हो गया है. (Photo: x/@thetatvaindia)

राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मिठाई खाने वाले लोगों का होश उड़ा दिया है. सर्दियों के मौसम में बड़े ही शौक से खाई जाने वाली मिठाई फेनी को बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो वायरल होने के बाद से 110 किलो ग्राम फीणी को नष्ट करना पड़ा. वीडियो में देखा जा रहा है कि मिठाई बनाने वाले आटे को नंगे पैर से गूंथकर तैयार किया जा रहा है. 

वीडियो जोधपुर के जलोरी गेट के पास स्थित सालासर बालाजी फेनी उद्योग का बताया जा रहा है. फुटेज सामने आते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने परिसर का निरीक्षण करने का आदेश दिया. निर्देशों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां मिली 110 किलोग्राम फीणी को नष्ट कर दिया. 

क्या है वीडियो में?

जोधपुर की खान-पान संस्कृति में फीणी विशेष महत्व रखता है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब इसे दूध के साथ खाया जाता है. ये मिठाई न केवल जोधपुर में बल्कि कई शहरों में बहुत मशहूर है. ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों के बीच चिंता खड़ी कर दी है. इसमें देखा जा रहा है कि फीणी बनाने के लिए मैदे को हाथों के बजाय पैरों से गूंथकर तैयार किया जा रहा है, जो अपने साथ कई सारी हेल्थ से जुड़ी परेशानी लेकर आ सकती है. 

जांच के लिए भेजे गए सैंपल 

CMHO सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यूनिट में तैयार की गई और भी मिठाइयों के सैंपल कर जांच के लिए भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नमूना गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो चालान के रूप में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जोधपुर में खाने की चीजों, कोल्ड ड्रिंक्स समेत अन्य वस्तुओं का नियमित रूप से  निरीक्षण किया जाना चाहिए. 

लोग दे रहे प्रतिक्रिया 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @thetatvaindia अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक इसे 14 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर लिखते हैं कि मत कर भाई, आई लव फीणी. दूसरे यूजर ने कंपनी के लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की है.

