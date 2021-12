'जूली-जूली..' गाने पर JNU के गार्ड ने किया ऐसा डांस, दांतों तले दबा लेंगे उंगलियां! VIDEO VIRAL

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गार्ड (Security Guard) जबरदस्त डांस करता हुआ नजर आ रहा है. ये गार्ड जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU Guard Dance Video) का बताया जा रहा है. वीडियो में इस गार्ड के 'जूली- जूली..' सॉन्ग पर डांस मूव्स देख हर कोई दंग रह गया.

बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स JNU कैंपस का एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो 'जूली-जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली' (Julie Julie Song) गाने पर धमाकेदार अंदाज में डांस करता दिख रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आप भी देखिए वीडियो-

The Art of an artist never dies!!!!....

Dance of JNU security guard ji🔥🔥.... #artist #JNU @JNU_Photos @ndtv @ScoopWhoop @TheLallantop pic.twitter.com/fUrrzYMCZl