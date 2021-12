बॉस से नाराज महिला कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, कर दिया करोड़ों का नुकसान!

थाईलैंड में अपने बॉस से नाराज महिला कर्मचारी (Female Employee) ने उस तेल गोदाम को ही उड़ा दिया, जिसमें वो काम करती थी. उसने कथित तौर पर लाइटर से एक कागज के टुकड़े में आग लगाई और उसे फ्यूल कंटेनर (Fuel Container) पर फेंक दिया, जिससे प्रपाकोर्न ऑयल (Prapakorn Oil) गोदाम में आग लग गई. इस घटना से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय आरोपी महिला कर्मचारी का नाम एन श्रिया (Ann Sriya) है. उसने एक तेल गोदाम को इसलिए आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वह अपने बॉस की 'शिकायत' और 'तनाव पैदा करने' से तंग आ चुकी थी.

धू-धू कर जलने लगा गोदाम

महिला कर्मचारी ने कागज के एक टुकड़े में आग लगाई और उसे एक ईंधन कंटेनर पर फेंक दिया, जिससे नाखोन पाथोम प्रांत (Nakhon Pathom Province) में स्थित प्रपाकोर्न ऑयल गोदाम में भीषण आग लग गई. आग की लपटों को देखकर इलाके में भगदड़ मच गई. पूरा गोदाम धू-धू कर जलने लगा. 40 से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने में मशक्कत की. आग पर काबू पाने में आपातकालीन सेवाओं को करीब चार घंटे लग गए.

