VIDEO: 'आप इंडियन नहीं लगते...' ये कहने पर नॉर्थ ईस्ट के IPS अधिकारी ने जो जवाब दिया, वो हुआ वायरल!

North East IPS Video: आईपीएस ऑफिसर रॉबिन हिबू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी लोगों के किस तरह जवाब दिया था.

आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू का वीडियो वायरल है. (Photo: X/Kapil_Jyani)
सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट के एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो हो रहा है, जिसमें वो एक स्पीच में भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहे हैं. जिन अंदाज में पुलिस अफसर भारत के लोगों के बारे में बता रहे हैं, उस अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है. उनका ये वीडियो काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और हर किसी के दिल का छू रहा है. वीडियो आईपीएस ऑफिसर रॉबिन हिबू का है, जो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए बता रहे हैं कि उन्हें अमेरिकी लोगों ने क्या कहा और फिर उन्होंने अपने जवाब से उन लोगों की बोलती बंद की. 

वीडियो में दिख रहा है कि आईपीएस अधिकारी एक स्पीच दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक बार अमेरिका के लोगों ने उनसे कहा कि वो हिंदुस्तानी जैसे नहीं दिखते हैं. इस बार आईपीएस अधिकारी ने जो जवाब दिया, उसकी काफी चर्चा हो रही है. अधिकारी ने वीडियो में बताया कि उन्होंने फिर क्या जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें कहा- आप भारत को नहीं जानते हों. हमारा हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह है.'

अफसर आगे कहते हैं, 'यहां छोटी आंखों वाले लोग नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम से हैं, पगड़ी बांधने वाला 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' कहता पंजाबी है, लुंगी पहनकर 'वणक्कम' बोलता तमिलनाडु से और ताऊ हरियाणा से हैं. हर रंग, हर बोली, हर पहनावा...सब मिलकर भारत बनाते हैं.' अब उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे बड़ी संख्या में शेयर कर रहे हैं. 

कौन हैं आईपीएस रॉबिन हिबू?

आईपीएस रॉबिन 1993 बैच के सीनियर ऑफिसर हैं. कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने अपने IPS अधिकारी रॉबिन हिबू को ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न का स्पेशल कमिश्नर भी नियुक्त किया था. अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रॉबिन हिबू प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी हैं. वे हिबू राष्ट्रपति भवन में CSO (चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर) भी थे. हिबू दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं. उन्हें कई मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है. 
 

---- समाप्त ----
