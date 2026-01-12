सिंगापुर में जिंदगी क्यों है अलग? भारतीय टेक प्रोफेशनल ने बताए 4 बड़े कल्चर शॉक

भारत से सिंगापुर शिफ्ट होने के बाद वहां की जिंदगी कितनी बदल जाती है, इसका एक सच्चा और आसान उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सिंगापुर में काम कर रहे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन ने एक वीडियो के जरिए बताया कि विदेश जाना सिर्फ नई जगह पर रहना नहीं होता, बल्कि सोच, आदतों और रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में भी बड़ा बदलाव लेकर आता है. अपने इस वीडियो में उन्होंने सिंगापुर में मिले चार बड़े “कल्चर शॉक” शेयर किए, जिनसे भारत और सिंगापुर के बीच का फर्क साफ नजर आता है.

पहला झटका – कार और ट्रांसपोर्ट

अमन ने बताया कि सिंगापुर में कार खरीदना बहुत महंगा है, क्योंकि वहां एक खास परमिट (COE) लेना पड़ता है. इसी वजह से ज्यादातर लोग मेट्रो (MRT) और बस से सफर करते हैं. खास बात यह है कि वहां सूट-बूट पहनने वाले लोग भी आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसे कम हैसियत से नहीं जोड़ा जाता.

दूसरा झटका – खाने की आदतें

भारत में बाहर खाना अक्सर शौक या खास मौके की बात होती है, लेकिन सिंगापुर में यह आम बात है. अमन ने बताया कि वहां हॉकर सेंटर (सस्ते खाने की जगह) बहुत पॉपुलर हैं और रोज का खाना वहीं से लिया जाता है. कई बार घर पर खाना बनाना ज्यादा महंगा और समय लेने वाला पड़ता है.

तीसरा झटका – डिजिटल सिस्टम

सिंगापुर की सरकारी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हैं. अमन ने सिंगपास ऐप की तारीफ की, जिससे टैक्स, हेल्थ, बैंकिंग जैसी कई सेवाएं एक ही जगह मिल जाती हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि वहां रहने के बाद उन्हें याद ही नहीं कि जेरॉक्स मशीन कैसी होती है.

चौथा झटका – लोगों का व्यवहार

अमन ने बताया कि सिंगापुर में लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं. पड़ोसी बिना वजह बात नहीं करते और कोई किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देता. शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें यह बात अच्छी लगने लगी. अंत में अमन ने कहा कि सिंगापुर भले ही महंगा हो, लेकिन इसके बदले आपको साफ-सुथरी व्यवस्था, बेहतर सिस्टम और आरामदायक ज़िंदगी मिलती है. यही वजह है कि उनका वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और कई लोग इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं.

