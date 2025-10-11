सिरदर्द होने पर एंप्लॉयी ने मांगी छुट्टी, मैनेजर ने लिखा- सिरदर्द ही है, दवा लेकर आ जाओ, ठीक हो जाएगा

एक भारतीय मैनेजर ने सिरदर्द को लेकर छुट्टी मांगने पर एक कर्मचारी को बीमारी की छुट्टी देने से इनकार कर दिया. कर्मचारी ने अपनी वॉट्सअप चैट का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो रहा है. अब वायरल हो रही यह पोस्ट रेडिट के 'r/IndianWorkplace' नाम के यूजर ने शेयर किया है. स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यूजर ने लिखा है- जब मैंने छुट्टी मांगी तो मेरे मैनेजर ने क्या कहा." कैप्शन में लिखा था- "सिरदर्द के साथ कोई काम कैसे कर सकता है?" शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में कर्मचारी और उनके मैनेजर के बीच हुई बातचीत पढ़ सकते हैं. मैनेजर ने लिखा- “दवा लेके आ जाओ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा , सिरदर्द ही है .”

यहां पढ़े बातचीत की स्क्रीनशॉट

कर्मचारी ने जवाब दिया: "डोलो था वो लेके देखता हूं.

मैनेजर ने जवाब दिया: हां , ऑफिस आओ हीरो.

कर्मचारी ने तब लिखा: " अभी भी सिरदर्द हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. "

जिस पर मैनेजर ने उत्तर दिया: "मेड लो ना हीरो. सिरदर्द में छुट्टी थोड़ी ना मिलती है. भाई कैसी बात कर रहे हो. स्कूल में नहीं है (दवा ले लो, सिरदर्द के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती. आप क्या कह रहे हैं? यह स्कूल नहीं है)."

कर्मचारी ने जवाब दिया: " ले लिया अभी थोड़ी देर पहले."

मैनेजर ने फिर लिखा: " अब आप कंपनी में हो. थोड़ा आराम कर लो भले ही , लेकिन ऑफिस आओ. "

कर्मचारी ने जवाब दिया: “ट्राई करता हूं (मैं कोशिश करूंगा).”

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की काफी आलोचना हो रही है. एक यूजर ने कहा, "अगली बार से बोलो अस्वस्थ. एक अन्य यूजर ने लिखा-सिरदर्द में नहीं मिलता तो क्या हार्ट अटैक आने का इंतजार करना पड़ेगा ? बहुत परेशान करने वाला है! ये हीरो-हीरो वाली बातें मुझे परेशान कर रही हैं!" एक अन्य यूजर ने लिखा- अपनी पिछली कंपनी में, मैंने छुट्टी न लेने की आदत बना ली थी.

मैनेजर हमेशा छुट्टी देने से करता है मना

एक यूजर ने लिखा- मेरा मैनेजर इस बात से बहुत खुश था कि मैं गधे की तरह काम कर रहा था. एक दिन मुझे वायरल बुखार हो गया और मैंने मैसेज करके बताया कि मैं काम नहीं कर सकता, और उसने मुझे आधे दिन काम करने को कहा. मैं हैरान रह गया. मेरी टीम के दूसरे लोग महीने में दो-तीन बार बीमारी की छुट्टी लेते थे. मैंने चार महीने में ही वह नौकरी छोड़ दी, और अपनी नई कंपनी में, अब मैं ज्यादा काम नहीं करता. जब मैं ठीक भी रहता हूं, तब भी महीने में एक बार बीमारी की छुट्टी लेता हूं.

एक अन्य यूजर ने कहा, "मैं कभी छुट्टी नहीं मांगता. मैं छुट्टी लेता हूं और सूचित करता हूं. मैं इसकी भरपाई के लिए दूसरे दिन भी छुट्टी ले लेता हूं. कई यूजर ने बताया कि वर्कप्लेस पर इस तरह का रवैया एक बड़ी समस्या को दिखाता है कि कुछ मैनेजर अभी भी कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को छोटा समझते हैं, जैसा कि एक टिप्पणी में कहा गया है, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए प्रबंधक होने का मतलब सहानुभूति को भूल जाना भी है.

