फ्रांस में LPG सिलेंडर लेना इतना मुश्किल और महंगा… भारतीय बोला-अब इंडिया की कद्र समझ आई

सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो भारत की रोज़मर्रा की इस सुविधा की तुलना फ्रांस की ज़िंदगी से करता है. इसमें फ्रांस में रह रहा एक भारतीय शख्स वहां की गैस व्यवस्था और बढ़ती महंगाई की ज़मीनी हकीकत दिखाता है.

वीडियो भारत और फ्रांस की रोजमर्रा की सुविधाओं के फर्क को सामने लाता है.(Photo:X/@biharigurl)
वीडियो भारत और फ्रांस की रोजमर्रा की सुविधाओं के फर्क को सामने लाता है.(Photo:X/@biharigurl)

शाम का वक्त है. रसोई में खाना बनने की तैयारी शुरू होती है. आप गैस चेक करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि सिलेंडर मौजूद है. भारत में यह भरोसा आम बात है. यहां गैस सिलेंडर न सिर्फ समय पर मिल जाता है, बल्कि ज़्यादातर घरों में उसकी होम डिलीवरी भी होती है. कीमतें भी ऐसी हैं कि आम आदमी का बजट पूरी तरह नहीं बिगड़ता.

लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी रोजमर्रा की सुविधा को फ्रांस की जिंदगी से जोड़कर दिखाता है, और यहीं से तुलना शुरू होती है. वीडियो में एक भारतीय शख्स, जो फिलहाल फ्रांस में रह रहा है, वहां की गैस व्यवस्था और बढ़ती महंगाई की जमीनी तस्वीर सामने रखता है.

वीडियो में वह बताता है कि यूरोप में हाल के सालों में ऊर्जा संकट गहराया है, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद. इसका असर सीधे घरेलू गैस की कीमतों पर पड़ा है. उसका दावा है कि फ्रांस में करीब 13 किलो की गैस बोतल के लिए लोगों को लगभग 5 हजार रुपये तक चुकाने पड़ते हैं, जबकि भारत में इससे भारी सिलेंडर कहीं कम कीमत में मिल जाता है.

'यहां सुविधा नहीं, सिर्फ मजबूरी है'

वीडियो में शख्स सिलेंडर को तौलकर दिखाता है और बताता है कि वजन भले ही ज्यादा न हो, लेकिन कीमत जेब पर भारी पड़ती है. इसके बाद वह भारत और फ्रांस की व्यवस्था के फर्क की ओर इशारा करता है.उसके मुताबिक, भारत में गैस सिलेंडर घर तक पहुंच जाता है, लेकिन फ्रांस में लोगों को खुद सुपरमार्केट या स्टोर जाकर गैस बोतल उठानी पड़ती है और फिर उसे अपने वाहन से घर लाना होता है.यानी यहां परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं, मेहनत की भी है.

देखें वायरल वीडियो

सिस्टम अलग, इसलिए अनुभव अलग

यह तुलना धीरे-धीरे सिर्फ कीमतों से आगे बढ़ जाती है. भारत में सरकारी नीतियां, सब्सिडी और मजबूत डिलीवरी नेटवर्क गैस को आम आदमी के लिए आसान बनाते हैं. वहीं फ्रांस में कुकिंग गैस पूरी तरह बाजार के भरोसे है. न कोई तय दर, न सीधी सब्सिडी. कंपनियां कीमत तय करती हैं और ग्राहक को वही चुकानी पड़ती है.

हालांकि फ्रांस में बड़ी संख्या में घर पाइपलाइन गैस या इलेक्ट्रिक कुकिंग पर निर्भर हैं, इसलिए हर परिवार को सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जिन लोगों को बोतल गैस लेनी पड़ती है, उनके लिए यह खर्च और झंझट दोनों बन जाता है.

'फ्रांस में आमदनी और खर्च का पैमाना अलग है'

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर rajinfrance नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाएं भी दो हिस्सों में बंटी दिखती हैं.कुछ लोग भारत की सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि दोनों देशों की तुलना सीधे नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्रांस में आमदनी और खर्च का पैमाना अलग है.वहीं कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर इतनी परेशानी है तो भारत लौट आना चाहिए.

कुल मिलाकर, यह वायरल वीडियो सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमत की कहानी नहीं कहता. यह दिखाता है कि सरकारी फैसले, सब्सिडी और सिस्टम आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आसान या मुश्किल बना देते हैं. शायद इसी वजह से यह तुलना सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से चर्चा में है.

