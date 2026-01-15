scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIT बॉम्बे में कैसे रहते हैं स्टूडेंट? बॉयज हॉस्टल रूम देख चौक जाएंगे आप...

क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर IIT बॉम्बे के बॉयज हॉस्टल में छात्र कैसे रहते हैं? अगर नहीं तो, कमरे की ऐसी हालात देखकर हर कोई हैरान होने वाला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस रूम टूर के वीडियो में सारी सच्चाई सामने आ गई है.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है iit bombay का बॉयज हॉस्टल रूम. (Photo: insta/@ca.vaibhavjain)
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है iit bombay का बॉयज हॉस्टल रूम. (Photo: insta/@ca.vaibhavjain)

IIT में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का IIT में पढ़ने का सपना होता है. ऐसे में वहां एडमिशन लेने पर छात्रों को किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता है. IIT में एडमिशन लेने पर छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है जिसके लिए बेहद कम फीस देनी होती है लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर वे रूम होते कैसे होंगे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे IIT बॉम्बे के बॉयज हॉस्टल रूम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

अगर आपने कभी भी IIT बॉम्बे के बॉयज हॉस्टल को नहीं देखा है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ca.vaibhavjain ने हॉस्टल रूम का एक वीडियो पोस्ट किया है. 

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही व्यक्ति IIT बॉम्बे के बॉयज हॉस्टल के रूम में जाता है, वहां सामान बिखरा पड़ा होता है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है. हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर छात्र कैसे इस तरह के कमरे में रह सकते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूम शुरू होते ही खत्म हो गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

ई-रिक्शा में सवार एक युवक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख अश्लील इशारा किया. (Photo: insta/@nikkirideruk_03)
थप्पड़ ही थप्पड़... शख्स ने किया गंदा इशारा, फिर महिला ने जो किया, उसका वीडियो हुआ वायरल
man died painful death after being bitten by snake in Rampur (Photo - Screengrab)
6 फुट लंबे सांप को गले में लपेटा, तभी फन फैलाकर कोबरा ने तीन बार डसा!
वीडियो बनाने वाले दोनो युवकों को हरिद्वार पुलिस ने पकड़ लिया (Photo: ITG)
हर की पौड़ी पर हबीबुल्लाह और हबीबी बनकर घूम रहे थे नवीन और प्रिंस, उठाकर ले गई पुलिस
Rani Tiwari visited shrine of Abdul Ghani Shah Baba in Deoria (Photo - Screengrab)
देवरिया में जिस मजार पर चला बुलडोजर वहां फूट-फूटकर रोई हिंदू महिला!
ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में लोगों ने देखा कि पूरा आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. (Photo:X/ @@shaqxii)
बर्मिंघम का आसमान क्यों हो गया गुलाबी? जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

ca.vaibhavjain ने पोस्ट किया वीडियो 

वीडियो में देखा जा रहा है कि कमरे में रखे हुए टेबल पर किताबों के साख-साथ ऑनलाइन डिलीवरी के पार्सल, कोल्ड ड्रिंक के बोतल समेत कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है. वहीं, बेड के नीचे भी सामान रखा गया है. इस वीडियो को ca.vaibhavjain नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो शेयर कहते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा IIT बॉम्बे के छात्रों के हॉस्टल का दौरा किया, जिन्हें 2 करोड़ का पैकेज मिला है, फिर भी ये लोग सादगी से रहते हैं क्योंकि सफलता की शुरुआत आलीशान जीवन से नहीं होती. IIT बॉम्बे हॉस्टल के कमरों का दौरा मुझे IIT बॉम्बे टेक फेस्ट (@techfest_iitbombay) में आयोजित फाइनेंस वर्कशॉप में गेस्ट स्पीकर के तौर पर शामिल होने पर मिला है. मैंने इन छात्रों से IIT के गेस्ट हाउस में रहने के बजाय उनके साथ रहने का अनुरोध किया. CA छात्र होने के नाते यह मेरे सबसे यादगार पलों में से एक था.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement