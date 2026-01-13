एक के बाद एक आते दिखे भिखारी... इंडियन ने दिखाया जर्मनी के ट्रेनों का हाल, Video

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. जिसमें दूसरे देशों की झलकियां और सच्चाई दिखाने का दावा किया जाता है. क्योंकि लाखों वैसे लोग जो कभी अपने देश तो दूर शहर या स्टेट से बाहर नहीं गए, वो उत्सुकतावश वहां के कल्चर और रियाल्टी को देखना चाहते हैं.

हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है. जिसमें किसी अमीर देश में फैली गंदी, नशेड़ियों का अड्डा, बेघर लोगों की भीड़ और दूसरी वैसी ही कमियों को उजागर किया जाता है, जो गरीब देशों में आम बात है. एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों की सामान्य सोच है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में वो कमियां नहीं हैं, जो विकासशील देशों में आम हैं.

भारत की ट्रेनों में सड़कों के किनारे भीख मांगने वाले लोगों की भीड़ आम है. ऐसे में जब लोगों को ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं कि इंग्लैंड या जर्मनी में भी ये बातें आम है तो लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय शख्स ने जर्मनी की ट्रेनों में भीख मांगने वाले लोगों की भीड़ दिखाई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @rahulmahajan.x नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन दिया है - अमीर देशों के ग़रीब भिखारी. देख लो जर्मनी में हर तरफ़ homeless और भिखारी. वीडियो में दावा किया गया है कि यह बर्लिन की लोकल ट्रेन हैं. इसके अंदर व्हीलचेयर पर बैठे कुछ लोग पैसेंजर से पैसे मांगते दिख रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर ने दावा किहाल है. या है कि वहां की ट्रेनों में हर पांच मिनट में एक भिखारी पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोग सिर्फ भारत के बारे में कैसे कह सकते हैं कि यहां भिखारी और गंदगी है. जर्मनी जैसे अमीर देशों का भी ऐसा ही हाल है. इस वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. दूसरे यूजर ने लिखा है - बहुत अच्छा काम किया है और ज्यादा वीडियो बनाकर सच्चाई दिखाओ.

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

