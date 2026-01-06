'नहीं चाहिए व्यूज, बस दुकान चलानी है...' बिहार की 'रशियन गर्ल' ने बताया- क्यों वायरल होना है खतरनाक

मुझे व्यूज नहीं चाहिए... मुझे अब वायरल नहीं होना है. लोग तंग करते हैं... ये कहना है बिहारी रशियन गर्ल के नाम से मशहूर एक कंटेंट क्रिएटर का, जो एक बार वायरल तो हो गईं, लेकिन अब ऑनलाइन ट्रोलिंग से तंग आ चुकी हैं. लोगों ने इतना तंग किया कि इन्हें अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ा.

आज सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वायरल होता रहता है. फिर लोग उसके पीछे इस कदर पड़ जाती हैं कि या तो उसकी जिंदगी बन जाती है या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है. हालांकि, काफी कम लोग हैं, जो वायरल होने के बाद दो दिनों के लिए मिली शोहरत को आगे बरकरार रख पाते हैं.

अधिकतर लोग जब अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पते तो लोग वायरल शख्सियत को इस कदर ट्रोल करते हैं कि उनकी जिंदगी बदतर हो जाती है. ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं. ऐसा ही एक नाम है रोजी नेहा सिंह का, जो वायरल होने के बाद इस कदर परेशान हो गईं, कि इन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा.

बिहार के सोनपुर की रहने वाली रोजी नेहा सिंह से आजतक डिजिटल ने संपर्क किया और उनसे बातचीत की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ट्रोल्स से तंग आ चुकी हूं. मुझे कोई व्यूज नहीं चाहिए. मेरे कंटेंट को लेकर जितने फॉलोअर्स सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा कहीं मुझे ऑनलाइन तंग करने वाले लोग होते हैं. मुझसे ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं, जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता है.

रांची में खोला था लिट्टी-चिकन का स्टॉल

रोजी फिलहाल पड़ोसी स्टेट झारखंड की राजधानी रांची में रहती हैं. उन्होंने बताया कि एक बार वायरल होना मेरे जिंदगी का नासूर बन गया है. मैं शौकिया कंटेंट बनाती थी. मैं नहीं जानती थी कि एक बार वायरल हो जाने के बाद लोग प्यार कम देते हैं और परेशान ज्यादा करते हैं.

नेहा ने बताया कि मैं एक ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी और शौकिया कुकिंग करती थी. फिर मैंने लिट्टी और चिकेन का एक स्टॉल खोला और अपने शौकिया कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपने की पब्लिसिटी करनी लगी. मैंने सोचा मैं अपने स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करूंगी, इसके बारे में बताऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी दुकान तक पहुंचे. मुझे इसका फायदा भी हुआ.

मेरे कुछ फॉलोअर्स जो मुझे मेरी लुक की वजह से रशियन या विदेशी समझते थे. आए दिन मेरे वीडियो पर ऐसे कमेंट आते रहते थे, तुम रशियन हो गया या तुम किसी दूसरी देश की हो गया. एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया और ऐसे सवाल करने वाले कुछ फॉलोअर्स को अपने बिहारी लैंग्वेज में जवाब देते हुए कहा कि मैं रशियन नहीं हूं. मैं खांटी बिहारी लड़की हूं. यह वीडियो काफी मजाकिया लहजे में बनाया था और यह मजाक ही था. मेरा ये वीडियो वायरल हो गया. इस पर काफी लाइक्स, व्यूज और कमेंट आए और लोगों ने खूब शेयर किया.

एक बार वायरल होने पर बनाने लगीं वैसे ही कंटेंट

नेहा ने आगे बताया कि लाखों व्यूज आने पर मुझे भी अच्छा लगा और मैंने भी लगातार इसी तरह के मिलते-जुलते कंटेंट बनाए. जिसमें मैं खुद के बारे में लोगों को ये रिवील करती थी, कि मैं विदेशी नहीं हूं. शुरुआत में लोग ऐसे ही सवाल जवाब करते रहे. फिर लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया. जब मैं हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाती या उन पर कंटेंट नहीं बना पाती तो लोग गंदे-गंदे कमेंट करने लगे.

मेरे वायरल होने के बाद कई सारे ब्लॉगर मेरे पास आने लगे. मेरे साथ और मेरे स्टॉल का वीडियो बनाकर शेयर करते थे. इनमें से कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने तो सचमुच में मुझे काफी सपोर्ट किया और उनका प्यार भी मिला, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आए और कई बार कुछ लोगों के साथ कंटेंट नहीं बना सकी या समय नहीं दे पाई तो उनलोगों ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया.

लोग ऑनलाइन ट्रोल करते-करते दुकान तक पहुंचने लगे

नेहा बताती हैं कि उन्हें लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल नहीं किया, बल्कि परेशान करने वाले लोग उनकी दुकान तक आने लगे. वह अपने लिट्टी और चिकन का स्टॉल रांची के एक प्राइम लोकेशन पर लगाती थीं. इसके बावजूद लोग शराब पीककर उसकी दुकान पर पहुंच जाते थे. कुछ जबरदस्ती फोटो खिंचवाना चाहते थे या सेल्फी लेने चाहते थे. ऐसा नहीं करने पर लोग बाद में परेशान करने पहुंच जाते थे.

'व्यूज नहीं चाहिए, बस शांति से बिजनेस करा है'

अंत में नेहा सिंह को अपनी लिट्टी-चिकन की दुकान को बंद कर देना पड़ा. नेहा ने बताया कि मैं शांति से जीना चाहती हूं. मेरा परिवार ऑनलाइन वायरल होना, ट्रोलिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब नहीं जानता. मुझे तो ये भी पता नहीं है कि सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज आने पर अकाउंट मॉनेटाइज कैसे होता है और ऑनलाइन कमाई कैसे होती है. मैं बस शांति से कहीं अपना दुकान खोलकर बिना परेशानी के बिजनेस करना चाहती हूं.

मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने दुकान की पब्लिसिटी के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया. फिर अच्छे व्यूज आए तो लगातार वैसे ही कुछ कंटेंट बनाए. वायरल होने के चक्कर में मैं परेशान हो गई. मुझे अब कोई व्यूज नहीं चाहिए.

