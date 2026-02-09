'मेरे लिए हर साल 3 किलो सोना खरीदते हैं', दुबई के बिजनेसमैन की पत्नी का दावा वायरल

इंडिया में सोने की कीमत आसमान छू रही है. फिलहाल 1 ग्राम की कीमत 15 हजार से ज्यादा बैठती है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिजनेसमैन की बीवी के दावे की चर्चा हो रही है. दुबई बेस कपल ने एक शो में कहा उनके पति हर साल 3 किलो सोना देता है.तब से ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. कोई कह रहा है ऐसा पति सबको मिले,कोई कह रहा है आखिर लोगों के पास इतनी दौलत कहां से आती है.आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Netflix ने अपनी नई रियलिटी सीरीज 'Desi Bling' का ट्रेलर जारी कर दिया है.इसी में कही गई एक बात सुनकर लोग हैरान हैं. दरअसल ट्रेलर में सतीश संपाल की पत्नी तबिंदा संपाल ने कैमरे पर एक बड़ा दावा किया.तबिंदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सतीश को गोल्ड खरीदना बहुत पसंद है. वह हर साल मुझे 3 किलो सोना खरीदकर देते हैं.

सोने के मौजूदा रेट के हिसाब से एक किलो सोना करीब 1.5 करोड़ रुपये तक का होता है. यानी सतीश संपाल हर साल अपनी पत्नी के लिए 4.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का सोना खरीदते हैं.

जिसमें दुबई के भारतीय मूल के अमीर तबके की चमक-दमक से भरी जिंदगी दिखाई गई है. इस शो में टीवी स्टार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के साथ-साथ दुबई के जाने-माने बिजनेसमैन भी नजर आएंगे, जिनमें Danube Group के संस्थापक रिजवान सज्जान और Anax Holding के फाउंडर सतीश संपाल शामिल हैं.

ट्रेलर में दिखाया गया है कि दुबई की इंडियन कम्युनिटी किस तरह आलीशान जीवन जीती है.लक्जरी कारें, करोड़ों के प्रॉपर्टी डील और हाई-प्रोफाइल पार्टियों से भरा उनका हर दिन.



कौन हैं सतीश और तबिंदा संपाल?

सतीश संपाल भारत में जबलपुर में पैदा हुए और कई दशक पहले सिर्फ ₹80,000 लेकर दुबई पहुंचे थे. आज वे Anax Holding के चेयरमैन हैं, जिसकी पहुंच दुबई की रियल एस्टेट, वित्तीय बाजार, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया सेक्टर तक है.तबिंदा ब्रिटिश-पाकिस्तानी हैं और दोनों की एक साल की बेटी इसाबेला भी है.

सतीश संपाल इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी एक साल की बेटी को कस्टम पिंक रोल्स रॉयस गिफ्ट की.

धर्म की वजह से रिश्ते पर था विरोध

एक इंटरव्यू में तबिंदा ने बताया था कि शुरुआत में उनके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे मुस्लिम हैं और सतीश हिंदू. लेकिन जैसे-जैसे सतीश की सफलता बढ़ी, लोगों का व्यवहार भी बदलता गया.तबिंदा के मुताबिक,जैसे-जैसे सतीश अपने करियर में आगे बढ़ते गए, लोगों का व्यवहार भी बदलता गया। सब उनसे मिलने और संपर्क में रहने लगे.इसी बातचीत के दौरान सतीश ने कहा था पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है.

