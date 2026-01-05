scorecardresearch
 
ना IIT, ना बार-बार जॉब चेंज, दो साल में ऐसे 12 लाख से 24 लाख तक पहुंचा पैकेज

एक टियर-3 कॉलेज से पढ़े युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बिना IIT डिग्री और बार-बार नौकरी बदले सिर्फ दो साल में अपनी सैलरी 12 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना कर ली. रेडिट पर शेयर की गई यह पोस्ट सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

सही मेहनत और स्किल्स की मदद से कम समय में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. (Photo: Pexels)
आज के समय में अच्छी सैलरी पाना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग मेहनत और सही रणनीति से कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपनी मेहनत से सिर्फ दो साल में अपनी सैलरी दोगुनी कर ली. एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने दो साल में अपनी सैलरी 12 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना कर ली. खास बात यह है कि वह न तो किसी IIT से पढ़ा है और न ही उसने बार-बार नौकरी बदली. रेडिट पर लिखे अपने पोस्ट में उसने बताया कि वह टियर-3 कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र था.

25 हजार रुपये से शुरू की जॉब
कॉलेज के तीसरे साल में ही उसने एक स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न के रूप में काम शुरू किया, जहां उसे 25 हजार रुपये महीने मिलते थे. कुछ महीनों बाद उसकी सैलरी बढ़ा दी गई. लास्ट ईयर में उसे एक दूसरे स्टार्टअप में 45 हजार रुपये महीने की इंटर्नशिप मिली. छह महीने बाद उसी कंपनी ने उसे 12 लाख रुपये सालाना की फुल-टाइम नौकरी दे दी. इसके बाद एक साल के भीतर उसकी सैलरी बढ़कर 18 लाख रुपये सालाना हो गई और अगले मूल्यांकन के बाद यह 24 लाख रुपये सालाना तक पहुंच गई. उसने बताया कि इंटर्नशिप के दौरान उसने सिर्फ एक बार कंपनी बदली और फिर उसी कंपनी में काम करता रहा.

फाउंडर्स को सीधे भेजता था मैसेज
सॉफ्टवेयर डेवलपर ने यह भी बताया कि उसे इंटर्नशिप कैसे मिली. इसके लिए वह लिंक्डइन पर नए और शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप के फाउंडर्स को सीधे मैसेज भेजता था, खासकर उन स्टार्टअप्स को जिन्होंने हाल ही में फंडिंग हासिल की थी. वह स्टार्टअप से जुड़ी खबरें देखता रहता था. इसके बाद वह अपना रिज्यूमे और जिस नौकरी की तलाश थी, उसकी थोड़ी जानकारी भेजकर लोगों से संपर्क करता था. इतनी जल्दी सफलता मिलने के बाद भी उसने कहा कि अब उसे अपने काम में पूरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह आगे सही रास्ते पर बने रहने के लिए सलाह मांग रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी खूब तारीफ की और कई छात्रों ने इसे बहुत प्रेरणादायक बताया.

