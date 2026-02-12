घर का फेंगशुई सुधारना था... महिला ने ट्रैफिक मिरर ही घुमा दिया, होने लगे एक्सीडेंट

चीन के शंघाई में एक परेशान महिला ने अपने घर का फेंग शुई सुधारने के चक्कर में ट्रैफिक का मिरर की दूसरी तरफ मोड़ दिया. इससे कई एक्सीडेंट होने के संभावनाएं बढ़ गई. कुछ गाड़ियां हादसे का शिकार होने से भी बच गईं. तब पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई और महिला को समझाया गया.

एक अंधविश्वासी महिला, जो मानती थी कि उसकी बदकिस्मती और खराब सेहत का कारण खराब फेंगशुई है. उस पर आरोप है कि उसने अपने शंघाई इलाके में बार-बार ट्रैफिक मिरर की स्थिति बदलकर कई कार दुर्घटनाएं करवाईं.ऑडिटिसेंट्रल के मुताबिक, महिला के पति के अनुसार, उनकी पत्नी की किस्मत खराब चल रही थी और उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी. इसलिए उसने एक फेंगशुई विशेषज्ञ को बुलाया ताकि पता चल सके कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है या नहीं.

विशेषज्ञ ने कहा कि महिला के घर के सामने एक दशक से भी अधिक समय पहले लगाया गया ट्रैफिक मिरर ही उसकी समस्याओं का कारण था. महिला और उसके पति को लगता था कि यह एक राक्षस का पर्दाफाश करने वाला आइना है, जो चीनी पौराणिक कथाओं में एक ऐसी वस्तु मानी जाती है जो मानव रूप धारण किए हुए राक्षस की असली पहचान पता कर सकता है.

महिला के पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने कहा कि हम कोई राक्षस नहीं हैं. हमें अपने ऊपर इस तरह का दर्पण लगा हुआ देखकर खुशी नहीं होती जो राक्षसों को पर्दाफाश करता हो. फिर पत्नी ने बार-बार मिरर को इस तरह से घुमा देती थी कि वह उनके घर की ओर न हो.

बार-बार ट्रैफिक मिरर की दिशा बदल देती थी महिला

फेंगशुई को लेकर जुनूनी महिला का कहना था कि वैसे भी कोई उस ट्रैफिक मिरर का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पड़ोसियों की राय अलग थी. इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी ने सड़क के दूसरी तरफ एक और मिरर लगाकर मामले को सुलझाने का फैसला किया. इस तरह, ड्राइवर सड़क के मोड़ के आसपास देख सकते थे और महिला के फेंगशुई पर कोई असर नहीं पड़ता.

महिला पहले तो इस समझौते पर सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसकी किस्मत फिर भी खराब ही है, तो उसने फिर से शीशों से छेड़छाड़ शुरू कर दी. तब मोहल्ले की समिति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने ज़िद की कि शीशों से उसके फेंग शुई पर असर पड़ रहा है और उसे बदकिस्मती आ रही है.

मिरर से छेड़छाड़ की वजह से कई बार हो चुके थे हादसे

पड़ोसियों ने कहा कि कई बार इस वजह से छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. फिर भी जब महिला नहीं मानी तो अंत में, पुलिस को सूचना दी गई और अधिकारियों ने महिला को चेतावनी दी कि शीशों को हिलाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

