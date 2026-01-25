scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पति के अफेयर का खुलासा करना पड़ा भारी, चीनी महिला को कोर्ट ने सुनाया अजीबो-गरीब फरमान

चीन में एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपने पति के अफेयर का खुलासा किया, लेकिन यह कदम उसके लिए मुसीबत बन गया. अदालत ने इसे मानहानि मानते हुए महिला को पति से 15 दिनों तक सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया.

Advertisement
X
निउ का दावा है कि उसके पति को उसकी प्रेमिका के पति ने पीटा था. ( Photo: Pexels)
निउ का दावा है कि उसके पति को उसकी प्रेमिका के पति ने पीटा था. ( Photo: Pexels)

चीन में एक महिला को अपने पति के अफेयर का खुलासा सोशल मीडिया पर करना भारी पड़ गया. अदालत ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि उसके पोस्ट से पति की छवि खराब हुई थी.

क्या है पूरा मामला?
हेनान प्रांत की रहने वाली निउ ना की शादी करीब 10 साल पहले गाओ फी से हुई थी. दोनों की एक बेटी भी है. निउ का कहना है कि उसे पता चला कि उसके पति गाओ का पिछले पांच साल से एक विवाहित महिला, हान, के साथ अफेयर चल रहा था. हान, गाओ के साथ उसी कोयला खनन कंपनी में काम करती थी.

निउ ने आरोप लगाया कि उसके पति ने प्रेमिका पर सोना, कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने के लिए परिवार की जमा पूंजी खर्च की. इससे नाराज होकर निउ ने टिकटॉक के चीनी वर्जन डौयिन पर पोस्ट डालकर अफेयर का खुलासा कर दिया. उसने पति और उसकी प्रेमिका के दफ्तरों के नाम भी बताए और पति पर व्यंग्य करते हुए तीखी भाषा में वीडियो और पोस्ट डाले.

सम्बंधित ख़बरें

Meerut Couple Marries Amid Heavy Snowfall in Uttarakhand
भारी बर्फबारी भी नहीं रोक सकी रस्में… मेरठ कपल ने उत्तराखंड मंदिर में रचाई शादी
vande-bharat-train-snow-kashmir-video-users-say-switzerland
बर्फ से ढकी वादियों में दौड़ी वंदे भारत, लोग बोले-ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है
US winter storm panic buying
डरे हुए हैं अमेरिकी... मॉल और दुकानों में समान खत्म, क्यों वायरल हो रहे ऐसे वीडियो
ussian-parents-first-experience-with-indian-honking-culture-video-viral
भारत में हॉर्न की आवाजें सुनकर रूसी फैमिली का मजेदार रिएक्शन, बेटी ने वीडियो में कैद किया
Human skulls found in car cemetery theft
तहखाने में मिले सैकड़ों इंसानी खोपड़ी... शख्स की करतूत जान पुलिस के उड़े होश
Advertisement

अदालत पहुंचा मामला
निउ की पोस्ट वायरल हो गईं. इसके बाद पति गाओ ने पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया. अदालत ने कहा कि किसी की निजी गलतियों के नाम पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. कानून के मुताबिक, ऐसा करना अपराध है. अदालत ने निउ को 15 दिनों तक रोजाना डौयिन पर पति से माफी मांगने का आदेश दिया. हर माफी वीडियो को अदालत की मंजूरी लेना जरूरी था. 12 जनवरी से निउ रोज वीडियो पोस्ट कर रही हैं.

माफी भी बनी व्यंग्य का जरिया
हालांकि निउ ने माफी मांगी, लेकिन उनके वीडियो का लहजा व्यंग्यात्मक रहा. एक वीडियो में उन्होंने कहा- मैं गुस्से में थी और आपको अपमानित कर बैठी, इसके लिए मुझे अफसोस है. एक दूसरे वीडियो में उन्होंने तंज कसते हुए कहा- मुझे तुम्हें सूअर नहीं कहना चाहिए था. तुम एक अच्छे नेता और अच्छे प्रेमी हो. उन्होंने कुछ वीडियो में चैट रिकॉर्ड, पैसों के लेन-देन और पति की चोटों की तस्वीरें भी दिखाईं. निउ का दावा है कि उसके पति को उसकी प्रेमिका के पति ने पीटा था.

वीडियो हुए वायरल
निउ के ये माफी वाले वीडियो तेजी से वायरल हो गए. लाखों लोगों ने उन्हें देखा और कुछ ही दिनों में उनके फॉलोअर्स 3.5 लाख से ज्यादा हो गए. लोकप्रियता बढ़ने के बाद निउ ने अपने वीडियो में दिख रहे कपड़े, हेयर क्लिप और मेकअप का सामान बेचना शुरू कर दिया. साथ ही वह लाइव स्ट्रीम के जरिए अपने गांव की खूबसूरती भी दिखा रही हैं, जिसे हजारों लोग देख रहे हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि निउ और गाओ का तलाक हुआ है या नहीं, लेकिन दोनों अलग रह रहे हैं. निउ का कहना है कि इस पूरे मामले ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है. उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों का साथ उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement